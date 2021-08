Onze spectacles pour la nouvelle saison du Théâtre Denise-Pelletier

La fragilité de notre monde trouvera écho tout au long de la prochaine saison du Théâtre Denise-Pelletier. Comprenant 11 spectacles, le programme 2021-2022, dévoilé mercredi, réunira adaptations, relectures d’oeuvres de répertoire et créations.

Quatre productions prendront forme sur la scène de la Salle Denise-Pelletier, à commencer par «La métamorphose» (22 septembre au 16 octobre) qui propose la vision de Claude Poissant de la célèbre pièce de Kafka.

Le texte d’Arthur Miller «Les sorcières de Salem» (3 au 27 novembre) revivra ensuite grâce à une large distribution comprenant Éveline Gélinas, Emmanuelle Lussier-Martinez et Mani Soleymanlou. Un procès où il est question d’égalité.

Puis, le classique québécois «Les Plouffe» (26 janvier au 19 février 2022) poursuivra son chemin sur les planches. Encensée à Québec, l’oeuvre mettant en vedette des acteurs tels que Jacques Girard, Alex Godbout, Marie-Ginette Guay et Gilles Renaud retournera durant les années 1930 et 1940, dans la Basse-Ville de Québec.

Joël Lemay / Agence QMI

De plus, le féminisme sera à l’honneur le temps de «Quatre filles» (16 mars au 9 avril), drame romantique qui se jouera en pleine guerre de Sécession à l’instar des écrits de «Little Women» sur lesquels il se base.

Entre les murs de la Salle Fred-Barry, ce sera d’abord l’univers d’«Alterindiens» (7 au 25 septembre) qui sera déployé. Cette traduction d’un texte de l’auteur ojibwé Drew Hayden Taylor partira à l’assaut des préjugés et des idées préconçues.

Suivront «Foreman» (19 octobre au 6 novembre) articulée autour des jeux de construction du masculin - les usines et les chantiers - ainsi que «Jonathan: la figure du goéland» (23 novembre au 11 décembre), proposition bilingue qui réunira des comédiens non handicapés et d’autres ayant une déficience physique.

La nouvelle année s’amorcera sous «Le poids des fourmis» (18 janvier au 5 février 2022), un retour pour cette farce politique qui s’intéresse de près aux angoisses collectives. Elle se poursuivra grâce à «That Moment - Le pays des cons» (17 février au 12 mars), autre oeuvre aux répliques incisives où corruption, mensonge et cupidité se côtoient.

Les deux dernières pièces seront «Le sexe des pigeons» (5 au 22 avril) - dans laquelle la technologie rimera avec théâtre déambulatoire - ainsi que «Le scriptarium 2022» qui créera de nouveaux tribunaux et des causes imaginaires afin de clore cette saison.