Shohei Ohtani: le premier à 40 circuits

Shohei Ohtani a connu une autre soirée de travail exceptionnelle, mercredi à Detroit, en claquant son 40e circuit de la saison tout en limitant les Tigers à un point, dans une victoire de 3 à 1 des Angels de Los Angeles.

Ohtani a donné un point et six coups sûrs en huit manches de travail sur la butte, retirant huit adversaires sur des prises. Seul Willi Castro, avec une longue balle, est parvenu à marquer un point à ses dépens.

Ohtani n’avait jamais œuvré aussi longtemps au monticule dans les ligues majeures. Sa précédente marque personnelle était de sept manches et deux tiers et avait été établie en mai 2018. De plus, 69 de ses 90 lancers ont été des prises. Il montre ainsi une excellente moyenne de points mérités de 2,79.

Le Japonais a également contribué à l’attaque en expédiant une balle à l’extérieur des limites du terrain au huitième engagement. Il domine par ailleurs le baseball majeur au chapitre des circuits. Vladimir Guerrero fils suit avec ses 35 circuits.

Freeman s’éclate

Dans un autre match, Freddie Freeman est devenu le premier joueur à réussir plus d’un carrousel dans l’histoire des Braves d’Atlanta, à l’occasion d’un match contre les Marlins à Miami.

Freeman a réussi le tout avec éclat lorsqu’il a envoyé la balle dans les gradins en sixième manche. Il avait précédemment réussi un double en première, un triple en quatrième et un simple en cinquième.

Le récipiendaire du trophée du joueur par excellence dans la Ligue américaine en 2020 est le troisième athlète à réussir le carrousel cette saison après Trea Turner et Jake Cronenworth.