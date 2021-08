Suis-je normale ?

Nous sommes engagés dans ce que je crois être la dernière ligne droite de la pandémie. Le gouvernement et la Santé publique déconfinent jour après jour, et on nous promet un retour complet à la normale pour septembre.

Imaginez-vous que ce que je souhaitais qu’il m’arrive depuis si longtemps, c’est-à-dire revenir à ma vie d’avant, ne me tente plus du tout ? Je me suis rendu compte dernièrement que de ne plus me confronter au quotidien aux transports en commun et à la vie au bureau me va parfaitement. Comment puis-je avoir changé ainsi sans m’en rendre compte ?

S.B.

Pour certains, la vie en société est angoissante, et c’est probablement cela qui vous rend craintive d’y retourner. On le mesure encore mal, mais ça fait quand même 15 mois qu’on est reclus chacun chez soi ou à peu près. Vous n’êtes pas anormale de vous sentir ainsi. Mais je pense qu’il va falloir vous secouer un peu pour reprendre un collier qui sera le vôtre dès septembre.