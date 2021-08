Une jeune mère de Québec interpelle la ministre Freeland

Une mère de famille de Québec s’est invitée dans la campagne électorale mercredi pour rappeler à la candidate libérale et vice-première ministre Chrystia Freeland, qui était de passage dans la région, la dure réalité des parents cherchant désespérément une place en garderie.

Récemment, Québec et Ottawa ont convenu d’une entente concernant un transfert de 6 milliards $ visant à créer de 30 000 à 50 000 nouvelles places et à améliorer les conditions de travail des éducatrices.

Mais, selon Mme Freeland, cette entente est menacée par les conservateurs qui misent sur des crédits d’impôt plutôt que de créer des places subventionnées, comme veulent le faire les libéraux à l’échelle du pays.

« Les conservateurs d’Erin O’Toole veulent nous ramener en arrière en laissant les mères qui souhaitent travailler, et dont nos entreprises ont tant besoin à cause du manque de main-d’œuvre », a affirmé Mme Freeland.

Le stress de l’incertitude

Jessica Morais, maman d’un bébé de six mois, a fait part à la députée sortante des problèmes que rencontrent de nombreux parents au Québec.

« On est une jeune famille qui vient tout juste d’acheter sa première maison. Si je ne travaille pas, je ne sais pas à quel point on va être capable de payer notre hypothèque », a partagé la jeune mère qui est adjointe pour une juge de la Cour supérieure, à Québec.

Mme Morais, qui est membre du groupe Ma place au travail, dénonce le système à deux vitesses qui prévaut au Québec.

Faute d’une place subventionnée, des parents sont contraints de payer des sommes faramineuses pour faire garder leur enfant.

« Il y a tellement de parents qui se trouvent dans la même situation. [...] On espère que le gouvernement Legault va vraiment écouter et mettre l’argent à la bonne place », insiste Mme Morais.

Mme Freeland s’est dite touchée par sa rencontre avec la jeune maman.

« Ce soir, je vais appeler Eric Girard [ministre des Finances du Québec] et je vais partager avec lui notre discussion. Je vais lui dire que j’ai entendu directement d’une mère du Québec qu’il doit créer plus de places. Avec 6 G$, on peut le faire ! », a promis Mme Freeland à son interlocutrice.

Tunnel Québec-Lévis

Sans fermer la porte à une participation financière sur la construction du troisième lien, les libéraux se disent prêts à étudier les plans.

« [...] Quand on parle des infra-structures, pour notre parti, la priorité, c’est le transport en commun. C’est pour cette raison qu’on a déjà financé 1,2 G$ dans le tramway », a rappelé la députée vedette avant d’ajouter que « c’est un enjeu qu’on peut continuer d’analyser quand on va recevoir des plans concrets ».