Une militaire reconnue coupable d'avoir servi des gâteaux au pot

Une militaire canadienne a été reconnue coupable mercredi d'avoir donné des gâteaux contenant du cannabis à ses camarades, lors d'un exercice avec de vraies munitions.

La juge militaire Sandra Sukstorf a qualifié les actions de la bombardière Chelsea Cogswell de «choquantes et d’inacceptables».

Mme Cogswell a avoué à la police militaire qu'elle avait préparé une douzaine de cupcakes au chocolat pour ses camarades soldats. Elle a cependant nié y avoir ajouté du cannabis.

La bobardière exploitait une cantine mobile lors de l'exercice Common Gunner, un exercice de tir impliquant jusqu'à 150 personnes qui a eu lieu en juillet 2018 sur la base des Forces canadiennes de Gagetown au Nouveau-Brunswick.

Cinq soldats qui ont fourni des échantillons d'urine ont été déclarés positifs à la marijuana. L'emballage de l'un des gâteaux a également été testé positif au tétrahydrocannabinol (THC), le principal ingrédient psychoactif de la marijuana.

Plusieurs soldats ont témoigné d'une scène chaotique sur la ligne de tir alors que l'intoxication s'installait rapidement.

Un artilleur a erré sans but devant un obusier, regardant les arbres et apparemment inconscient de son environnement. Un autre soldat, que les camarades ont décrit comme étant généralement soucieux de sa santé, était assis en train de manger des Doritos et de fumer des cigarettes à la chaîne. D'autres sont tombés au sol de rire.

Mme Cogswell a été reconnue coupable de neuf chefs d'accusation, dont un de comportement déshonorant et de huit chefs d'accusation d'administration de substance délétère.