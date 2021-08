Vaccination: des doses jetées aux poubelles

Des pharmacies de Trois-Rivières, en Mauricie, jettent quotidiennement des dizaines de doses du vaccin Moderna en raison des rendez-vous non respectés.

En effet, depuis quelques semaines, des personnes qui devaient être inoculées lors de plages horaires réservées à la vaccination ne se présentent tout simplement pas.

«Malheureusement, lundi, nous avons dû jeter cinq doses, mais dans d'autres pharmacies, c'est pire, a expliqué la pharmacienne chez Proxim, Marie-Claude Hardy, dans une entrevue avec TVA Nouvelles. Je sais qu'une autre en a perdu une dizaine. C'est désolant, chaque fois on fait des pieds et des mains pour finir nos fioles. Parfois, j'appelle des gens, je fais une publication sur les réseaux sociaux et on peut même aller voir dans les commerces autour. On fait tout pour éviter de jeter des doses, mais dès qu'on ouvre une fiole qui contient 13 doses, je dois les administrer dans un délai d'une journée.»

Nirvishi Jawaheer, pharmacienne et vice-présidente à la Fédération des pharmaciens du Québec, a également expliqué que le nombre de doses administrées avait grandement baissé. De 70 personnes par jour lorsque les pharmacies ont été appelées en renforts, la moyenne est passée à 14 ou 15 vaccinés quotidiennement.

«Lorsqu'on a ce qu'on appelle dans notre jargon des ''no-show'' – des gens qui ne se présentent pas –, c'est plus difficile de les remplacer à ce moment-là, a avoué le pharmacien et président à l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Benoit Morin. Donc, c'est les fins de bouteilles qu'on a de la difficulté à combler.»

Des erreurs sur Clic Santé?

Le gaspillage s'explique également par des problèmes d'utilisation sur le site Clic Santé. Selon les observations des professionnels, plusieurs citoyens avaient déjà pris leur rendez-vous pour la deuxième dose en pharmacie, mais ont réussi à la devancer ailleurs. Dans certains cas, ces personnes annulent le rendez-vous précédent, mais parfois, elles oublient de le faire ou encore elles n'y arrivent tout simplement pas.

«Durant une journée par exemple, quand une quarantaine de personnes étaient prévues et que plus de dix personnes ne se présentent pas, ça devient problématique, a ajouté M. Morin. Évidemment, on a 24 heures pour essayer de trouver des bras, mais c'est moins facile qu'avant.»

Pour éviter toute perte, des heures de gestion s’ajoutent au travail quotidien des pharmaciens. «Il faut appeler toutes les personnes, on libère un pharmacien, un technicien et souvent une autre personne! Donc, en tout trois personnes doivent gérer les prises de rendez-vous et ça peut prendre jusqu'à trois heures par jour», a souligné Mme Jawaheer.

Certaines pharmacies ont tout simplement arrêté de commander des doses. Jusqu'à présent, près 1,2 million de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées dans les pharmacies du Québec.