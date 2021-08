Vaccination: les syndicats doivent être des alliés

Les travailleurs de la santé du Québec devront être vaccinés. Le gouvernement du Québec a tranché. Bonne nouvelle, enfin !

Comment justifier que 20 % des travailleurs de la santé non complètement vaccinés puissent mettre à risque des personnes âgées ou malades plus longtemps ? C’est un non-sens.

Il est toujours mieux de vacciner les gens par consentement, mais à ce stade, ceux qui ne sont toujours pas vaccinés n’ont clairement pas l’intention de le faire de leur propre gré. Les campagnes de sensibilisation n’ont pas eu d’effet sur eux, il est temps de passer à une autre étape.

Suivre la France

En France, Emmanuel Macron a annoncé l’obligation vaccinale du personnel de la santé. Le personnel refusant la vaccination s’expose à l’interdiction d’exercer, et ce, sans salaire ! En France, on ne lésine pas face à cette pandémie mortelle. Le Québec va dans la même direction.

Juste avant de déclencher les élections, le gouvernement Trudeau a suivi son comparse français en annonçant la vaccination obligatoire des fonctionnaires et du personnel des agences et des sociétés sous juridiction fédérale, et cette question est au cœur de la campagne électorale.

Syndicats frileux

En ce début de quatrième vague, il est curieux de voir la frilosité des syndicats sur cette question pour le personnel de la santé. Ils doivent trouver une voie de passage pour appuyer la mesure suite aux consultations du gouvernement, sinon ils perdront toute crédibilité.

Depuis des mois, on dit à la population qu’il faut respecter les règles de la santé publique, qu’il faut se faire vacciner pour sauver le système de santé, pour appuyer nos « anges gardiens » qui sont à bout de souffle.

Sachant que ces personnes travaillent avec les personnes les plus fragiles de notre société, c’est jouer avec le feu que de continuer à prendre des risques ; les milieux de soins sont clairement propices à la propagation du virus.

Les syndicats doivent être des alliés de la vaccination obligatoire.