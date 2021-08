10 millions $ pour moderniser le stade de baseball Gary-Carter

Le stade de baseball Gary-Carter du parc Ahuntsic va être modernisé au coût de 10 millions $ et les nouvelles installations seront livrées dans un peu plus d’un an.

Selon l’administration de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, la capacité d’accueil des estrades atteindra 1000 places et la nouvelle surface synthétique permettra de pratiquement doubler les heures d’utilisation.

Selon la Ville, le stade qui porte le nom de l’ancien joueur étoile des Expos de Montréal Gary Carter pourra être utilisé autant par l’équipe des Orioles de Montréal, l’équipe junior élite régionale, par l’équipe midget AAA inscrite en sport-études, ainsi que par les équipes locales de 4 à 22 ans. Plusieurs équipes des petites ligues pourront même l’utiliser de façon simultanée. Le terrain pourra aussi être utilisé pour la pratique libre du baseball.

Plusieurs organisations de baseball ont salué cet investissement jeudi.

Le projet, qui s’inscrit dans les travaux de réaménagement du parc Ahuntsic, vise par ailleurs à planter 40 arbres autour du stade et à ajouter des auvents au niveau de l’aire d’exercice canin situé à proximité.