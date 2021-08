MOREAU, Gaëtan



Courageusement entouré des siens, à St-Eustache, le 17 août 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Gaëtan Moreau, époux de feu Mme Danielle Gareau.Il laisse dans le deuil sa conjointe Guylaine, ses enfants Valérie (Yannick) et Maxime (Stéphanie), ses petits-enfants Lauriane et Olivier, ses beaux-fils David et Samuel, ses soeurs Johanne, Diane, Micheline et Suzanne, son frère Éric, ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 21 août dès 13h. Une cérémonie religieuse sera célébrée à 16h30 au salon même.Des dons à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal (IRIC) seraient appréciés.