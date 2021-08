BAULNE, Françoise



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Françoise Baulne, survenu le 15 août 2021 à l'âge respectable de 88 ans.Passionnée par sa famille, le tricot, la lecture et les restos, elle laisse un héritage de souvenirs impérissables.Elle était la fille de feu Adrien Baulne et de feu Judith Morissette. Elle était l'épouse de feu Gaëtan Ouellet. Elle était la soeur de feu Jeannine (feu Félix), feu André (feu Lise), feu Lucien, Denise (Peter). Elle était aussi la belle-soeur de feu Suzanne, feu Colette (feu Lucien), feu Roland (feu Pierrette) et Jean.Source inspirante pour ses enfants : Suzanne (feu Gilles), François, feu Lucie, Andrée (Diane) et Lucien (Céline), ses petits-enfants Mélanie (Martin), Véronique (Danny), Marc-André, Christopher (Yessica), Francis (Emmanuelle), Maripier (Steve) et Katharina ainsi que ses arrière-petits-enfants : Olivier, Carolane, Benjamin, Raphaël, Nathaniel, Abigaëlle, Isabella, Charles et Jordane.Outre ses amies du tricot et de la dialyse, elle laisse aussi dans le deuil une multitude de neveux et nièces.La famille vous accueillera pour lui rendre un dernier hommage le vendredi 20 août 2021 de 9h à 12h, au salon funéraire:Une cérémonie suivra à 12h.