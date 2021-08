Changement d’air profitable pour Toro

Durant mes vacances, le Québécois Abraham Toro a été échangé aux Mariners de Seattle. Une transaction qui a fait beaucoup de bruit à la fin du mois de juillet.

Les Astros de Houston cherchaient du renfort dans l’enclos de relève. Ils ont décidé d’échanger le joueur d’avant-champ pour obtenir les releveurs Kendall Graveman et Rafael Montero.

On connaît la suite. Toro a connu un départ canon en frappant plusieurs longues balles lors de ses premiers matchs avec les Mariners.

Il est devenu instantanément un rouage important au sein de sa nouvelle équipe.

L’entraîneur Scott Servais lui a fait confiance dès son arrivée. Il lui a confié le deuxième coussin. Pour la première fois de sa carrière, il obtenait un poste régulier. C’était un grand pas en avant pour le Montréalais.

À l’attaque, il fait partie du cœur offensif sur une base régulière. Avant la partie d’hier, Toro avait frappé au cinquième rang lors de 16 de ses 20 matchs avec Seattle. Encore là, toute une marque de confiance à son endroit.

Toro a répondu avec une incroyable séquence au bâton en se rendant sur les sentiers lors de 20 matchs consécutifs. Celle-ci a pris fin mardi soir au Texas.

Depuis son arrivée à Seattle, il frappe pour une moyenne de ,319 avec trois circuits et huit points produits. Il est surtout en mesure de se rendre sur les sentiers sur une base régulière. Ce qui va rassurer les partisans des Mariners qui ont grandement critiqué la transaction qui a amené Toro au sein de leur équipe.

Condamné à Houston

À Houston, Toro était condamné à un rôle de réserviste. Les Astros comptent sur un avant-champ rempli de joueurs étoiles avec Alex Bregman, Jose Altuve et Carlos Correa notamment.

Lorsque ces trois joueurs étaient en uniforme, le nombre de manches de Toro était limité.

Celui-ci devait se contenter de quelques présences au bâton lorsque les réguliers avaient besoin d’un repos ou qu’ils devaient soigner une blessure.

Une situation pas évidente sur le plan mental pour n’importe quel joueur.

Tu ne sais jamais quand tu vas sauter sur le terrain ou que tu auras une présence au bâton.

Un virage déterminant ?

Après le dernier camp d’entraînement, Toro avait été envoyé dans la formation AAA des Astros à Sugar Land. Une pilule qui a été difficile à avaler alors qu’il avait fini la saison 2020 à Houston. Toutefois, il s’est retroussé les manches et il a forcé un rappel dans les majeures en connaissant du succès au bâton.

Par contre, cette fois, il a été un peu plus utilisé en raison des blessures à l’avant-champ. Durant cette période, les Mariners ont pris des notes et ils ont apprécié ce qu’ils ont vu de Toro.

Est-ce que cette transaction pourrait changer la carrière de Toro ? Sans aucun doute. Avec les Mariners, il est en train de se faire une place de choix à tous les niveaux.

À la fin de la présente saison, Toro deviendra joueur autonome avec restrictions. On peut penser que les Mariners voudront le garder. Ce sera intéressant de prendre connaissance des termes de cette nouvelle entente.

Dans une classe à part

Il reste encore quelques semaines à la saison régulière, mais certains choix semblent évidents pour les trophées individuels.

À moins d’une surprise totale, le titre de joueur par excellence dans la Ligue américaine va revenir à Shohei Ohtani.

Ce qu’il a réalisé comme frappeur, lanceur et voltigeur est tout époustouflant. On parle de lui comme le Babe Ruth des temps modernes.

Et cette comparaison est difficile à faire parce que les deux joueurs ont évolué à des époques différentes.

Par contre, Ohtani vient de frapper son 40e circuit lors de la même soirée où il n’a accordé qu’un point en huit manches de boulot au monticule. C’est hallucinant.

Ils sont rares

Je persiste à croire que les recruteurs des équipes vont se mettre à la recherche de talents comme Ohtani à l’avenir. Par contre, un phénomène comme lui ne se trouve pas au coin de la rue.

À surveiller

Tigers c. Blue Jays

20 août, 19 h 07

Le tapis est en train de glisser sous les pieds des Blue Jays. Si le titre de la section Est semble hors de leur portée, ils sont encore dans la course pour les deux dernières places qui donnent accès aux séries éliminatoires. Encore là, leur marge de manœuvre est très mince. Les deux prochaines semaines seront déterminantes pour l’équipe de Charlie Montoyo. Du côté des Tigers, ils ne sont pas aussi mauvais que prévu. Ils ont même des chances réelles de finir au deuxième rang de la section Centrale. Ce serait un bel accomplissement.

White Sox c. Rays

20 août, 19 h 10

Voilà une excellente série qui s’amorce au Tropicana Field. Deux des meilleures formations du baseball majeur. On peut penser que l’intensité sera au rendez-vous alors qu’ils pourraient s’affronter en séries éliminatoires. La question que tous les amateurs de baseball québécois se posent à l’heure actuelle : combien de spectateurs prendront place dans les gradins lors de cette série ? Il faut préciser que les Rays n’ont aucune restriction ou de plan sanitaire à respecter lors de leurs matchs locaux.

Braves c. Orioles

20 août, 19 h 05

Après avoir connu un début de saison en dents de scie, les Braves ont retrouvé un endroit qu’ils connaissent bien : le premier rang de la section Est de la Nationale. Depuis le début du mois d’août, ils ont maintenu une fiche de 13-3. Ils roulent à un rythme d’enfer malgré l’absence de Ronald Acuna jr. C’est remarquable. On peut penser qu’ils vont bien s’amuser contre les pauvres Orioles qui connaissent une séquence de 14 défaites consécutives au moment d’écrire ces lignes.

En feu

Photo d’archives, AFP

Max Muncy, des Dodgers de Los Angeles, est en feu depuis une semaine. Avant les matchs d’hier, le joueur de premier-but avait maintenu une moyenne de ,421 lors de ses six rencontres. Il avait claqué cinq circuits et produit 10 points. Une contribution essentielle à sa formation qui est impliquée dans une course au championnat avec les Giants de San Francisco.

En panne

Photo d’archives, AFP

Yuli Gurriel, des Astros de Houston, n’a pas connu une bonne semaine à la plaque. Il a maintenu une moyenne de ,056 au cours de ses cinq matchs. Il n’a obtenu qu’un petit coup sûr en 18 apparitions au bâton. La bonne nouvelle, c’est que le joueur de premier-but n’a été retiré au bâton qu’une seule fois.

Sur trois prises...

Les Giants de San Francisco ont faussé toutes les données dans la section Ouest. Ils ont confirmé leur excellent début de saison et ils possèdent la meilleure fiche du baseball majeur. Ce qu’ils réalisent sur le losange, c’est tout à fait incroyable. Ils sont en mesure de tenir tête aux puissants Dodgers de Los Angeles. Comme je l’ai déjà écrit, les succès des Giants ne passent pas seulement par un ou deux joueurs. Tout le monde contribue aux succès de l’équipe. C’est l’une des belles histoires du baseball majeur cette saison. Les assistances aux matchs des Rays font encore jaser. En fait, c’est la suite logique de ce que l’on constate depuis quelques années. Au cours de la dernière semaine, ils ont battu deux records de médiocrité en l’espace de quelques jours. Mardi soir, ils ont attiré seulement 4795 spectateurs au Tropicana Field lors d’une victoire contre les Orioles de Baltimore. Lundi soir, ce sont 5460 spectateurs qui sont venus encourager les Rays. On rappelle que l’équipe de Kevin Cash est au premier rang de la section Est. Comme prévu, le nom du lanceur Chris Bassitt a été placé sur la liste des blessés par les A’s d’Oakland mercredi. Touché au visage par une balle frappée par le voltigeur Brian Goodwin, le vétéran de 32 ans a subi une fracture de la mâchoire et de la joue. On peut dire qu’il a évité le pire. Ça pourrait relancer le débat sur la sécurité des lanceurs au monticule. Est-ce qu’ils pourraient être appelés à porter un équipement de protection comme on le voit parfois au softball ? C’est loin d’être fait.

3

Freddie Freeman a été le troisième joueur à frapper un carrousel lors d’un match cette saison. Le premier-but est le 9e dans l’histoire des Braves à réussir cet exploit. Cette saison, Trea Turner et Jake Cronenworth ont aussi cogné un simple, un double, un triple et un circuit au cours d’un même match.

20 août 1998 - McGwire tonne

Photo d’archives

En cette journée, au Stade Shea, le premier-but des Cards de St. Louis Mark McGwire est devenu le premier joueur de l’histoire à obtenir trois saisons consécutives de 50 circuits et plus. Il avait sécurisé cet exploit avec une longue balle en septième manche. Les Cards avaient remporté une victoire de 2 à 0 contre les Mets à cette époque.