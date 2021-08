COVID-19: un député qui fait de la politique différemment

La pandémie de COVID-19 force les députés à faire leur travail autrement. Dans Lac-Saint-Jean, le caquiste Éric Girard a décidé d'aller à la rencontre des gens.

Depuis deux étés, le représentant de la Coalition avenir Québec (CAQ) fait la tournée de chacune des 15 municipalités de sa circonscription.

Avant la pandémie, le député organisait ses rencontres lors d'événements.

«C'est le rôle d'un député d'être présent et d'aller à la rencontre de ses citoyens, a dit jeudi l’élu à l’Assemblée nationale. Pourrais-tu regarder ça? Pourrais-tu travailler ça? Nous autres aussi, en faisant la tournée, ça nous permet de voir. Donc, si on voit passer quelque chose, un programme, on a entendu parler avec l'entreprise, on est capable de faire des liens. Je suis arrivé dans une entreprise dernièrement et la personne m'a dit: "je suis vraiment contente de te voir". Par la suite, on a rencontré l'entreprise à mon bureau de circonscription et elle nous a présenté son projet.»

Mardi dernier, Éric Girard a visité plusieurs entreprises à Hébertville-Station. C’est la municipalité qui a dressé l’horaire de la journée.

À la Ferme Thierry Holstein où l'entreprise construit une laiterie artisanale, un projet de 1,3 million $, sa visite a été appréciée.

«Qu'ils viennent nous voir pour nos préoccupations, nos défis que l'on a. Pouvoir en parler avec lui, moi je trouve ça intéressant. Ils savent qu'on existe. Pour ça, c'est plaisant. S'ils ont des idées après ça, s'ils ont aimé le contact, ils peuvent nous ramener de quoi», a insisté le copropriétaire, Sylvain Gauthier.

Le député et son attachée, Suzie Larouche, ont posé des questions pour savoir comment ils pouvaient aider.

«Elle va fouiller ça lorsqu'elle va arriver à son bureau, a indiqué Chantale Riverin, copropriétaire de la Ferme Thierry Holstein, mais elle pense qu'il pourrait y avoir des choses possibles.»

Le député caquiste est resté pendant une heure et a quitté en remettant toutes ses coordonnées au couple. L’élu affectionne ce genre de contact sur le terrain. «C'est une des facettes de mon travail de député que j'adore», a précisé M. Girard.

Autre entreprise visitée, Éco Luzerne qui fabrique un ingrédient utile à l'alimentation animale.

«Ça permet d'aller plus loin dans nos échanges, évalue le directeur général Denis Riverin. Je pense que c'est le temps de le mettre au courant de nos problématiques comme de nos succès. Si on veut aller plus loin, si on veut faire avancer les choses, ça peut être intéressant de le faire. Ils sont là pour ça aussi, promouvoir ce qu'on veut faire.»

Le maire d’Hébertville-Station, Réal Côté, est persuadé que cette méthode est la bonne pour faire débloquer des projets ou régler des situations.

«Dans son bureau, il ne peut pas faire de miracles, croit le maire Côté. Tu lui parles de quoi? Là, il a l'image dans cette tournée-là. Les industries qui ont des besoins, ça leur donne une chance de se familiariser avec la personne. Lui, à un moment donné, il est plus conscient quand arrive le temps de prendre des décisions. Pour évaluer les besoins. Je pense que c'est parfait.»

Éric Girard veut conserver cette formule après la crise sanitaire. «Je découvre des choses nouvelles à toutes les fois que je me promène. Je suis emballé de voir aussi l'innovation. Ça vient combler un manque parce qu'en ayant moins d'activités, ça nous permet de garder le contact avec les gens. Ça me permet de comprendre. On a vu ce qui se passe dans l'entreprise. Viens nous présenter ton projet. On comprend aussi la personne sur quoi elle travaille.»

L’élu a aussi mis les pieds au camping municipal d'Hébertville-Station, situé sur le bord du lac Saint-Jean sur le territoire de la municipalité voisine de Saint-Gédéon.