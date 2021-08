Deuxième fermeture pour un bar de Sherbrooke après une éclosion

Un premier bar de Sherbrooke a dû être fermé en raison d’une éclosion de COVID-19 depuis le déconfinement du printemps dernier.

Il s’agit de la Microdistillerie de la rue Meadow qui a fermé ses portes 13 au 17 août. L'enquête de la santé publique a permis de recenser 17 cas reliés à cette éclosion.

Ce bar du centre-ville avait été contraint à fermer ses portes une première fois en septembre 2020 en raison d'une première éclosion.

Les policiers y étaient même intervenus dans les semaines qui avaient suivi parce que l'établissement y accueillait un nombre de clients plus élevé que le permettaient les règles sanitaires de l'époque.

Les appels faits par TVA Nouvelles auprès des propriétaires sont restés sans réponse, jeudi.

La Santé publique a dit toutefois avoir obtenu une bonne collaboration de leur part afin de retracer tous les contacts considérés à risque.

Au Refuge des Brasseurs sur la rue Galt Ouest, un bar fréquenté par les étudiants de l’Université de Sherbrooke, on appréhende les effets de la quatrième vague et du variant Delta, plus coriace.

L’établissement avait aussi été fermé pendant quelques jours en raison d’une éclosion l’automne dernier à la suite d’une activité hors campus.

Les propriétaires entendent se montrer encore plus vigilants auprès de la clientèle lors du retour des étudiants dans les semaines à venir. Il ne faudrait pas que, parce qu’ils sont vaccinés, ils aient un faux sentiment de sécurité et qu’ils relâchent leur garde. Le moment serait mal choisi avec plus d'une centaine de cas actifs sur le territoire.