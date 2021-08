JONES (née BRAZEAU) Murielle



C'est avec une profonde tristesse que notre famille vous annonce le décès de Murielle Jones (née Brazeau), survenu le vendredi 25 juin 2021, à l'âge de 76 ans, épouse bien-aimée de Ben W. Jones.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Michèle et Benjie (Kelly), ses petites-filles Alysia, Emma, Ella et Talia, ses frères et sa soeur, plusieurs nièces, neveux, autres parents et ami(e)s proches.Une célébration de la vie aura lieu le dimanche 22 août de 13h à 16h et un service commémoratif de 16h à 16h30 au cimetière Les Sentiers (Magnus Poirier), 2480 boul. Curé-Labelle, Prévost, Qc, J0R 1T0 (tél. 450-565-6464).Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer à la mémoire de Murielle Brazeau Jones seraient appréciés.