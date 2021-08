Fabien Cloutier s’inspire de la pandémie

À l’autre bout du fil, Fabien Cloutier démontre de l’impatience face aux complotistes, à qui il s’était adressé de façon percutante dans son dernier Gala ComediHa !, en janvier dernier. Et il n’a pas dit son dernier mot.

« Le retour à la normale, il est là, il y a l’air d’avoir une porte de sortie avec le vaccin, dit celui qui est doublement vacciné. Mais il y a des gens qui soutiennent cette idée que ça ne doit pas être ça. Je n’en reviens pas, je n’en reviens pas », s’insurge-t-il.

« Je vais parler de la peur de se faire mener, des doutes par rapport à la science, des croyances farfelues... Il y a du monde qui ont étudié dans la vie et tu penses que cette personne-là ne veut pas que tu sois en santé ? Je n’ai pas envie de mener un combat et je pense qu’il faut faire preuve d’une certaine compréhension. On ne fera pas changer tant de monde d’idée en les traitant d’imbéciles, mais une fois de temps en temps, on peut se contenter un peu. »

La scène, plutôt que les réseaux sociaux

À la suite de son gala en janvier dernier, où il prenait position dans un numéro intitulé « La dictature », Fabien Cloutier confie avoir reçu très peu, à son étonnement, de commentaires haineux. C’est qu’il préfère utiliser la scène comme porte-voix, plutôt que les réseaux sociaux.

« Les galas passent à la télé, et ces gens-là n’écoutent pas la télé. Ils sont sur Facebook en train de trouver une raison d’être fâché. Ils sont ailleurs, ils sont entre eux quelque part. »

En Beauce, peut-être ? La remarque fait rire l’humoriste, qui se désole ensuite de la réputation qui plane maintenant sur sa région natale.

« C’est énorme l’image négative que ça envoie, commente-t-il. Il y a du monde qui vont se demander s’ils ont envie d’aller en Beauce pour croiser cette gang-là. J’ai l’impression que l’image de cette région va avoir été pas mal affectée par la pandémie. »

Fabien Cloutier ne jasera pas que de pandémie au cours de son gala, dont les monologues sont toujours très attendus. Il discutera de vieillesse et de performance, entre autres. D’ailleurs, en quatre ans de galas, l’humoriste aura écrit l’équivalent de... deux one man shows. Un de ses numéros, « Martin et Mawambo », avait même récolté une nomination aux Olivier en 2019.

Cet automne, il se consacrera à l’écriture de son prochain spectacle.

Fabien Cloutier animera son Gala ComediHa! vendredi soir, au Théâtre Capitole. L’événement est diffusé gratuitement dès 20 h sur la plateforme ComediHa.tv.