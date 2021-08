Fin des recherches terrain pour retrouver un homme porté disparu dans la MRC de Portneuf

Les policiers ont arrêté les recherches sur le terrain dans la MRC de Portneuf pour retrouver Pavel Brezezinski, 30 ans, qui manque à l’appel depuis samedi dernier.

La Sûreté du Québec (SQ) demande aux personnes qui fréquenteront le secteur de la vallée Bras-du-Nord et ses environs dans les prochains jours de porter attention à tout indice qui pourrait être utile pour le localiser.

M. Brezezinski, de Laval, a été vu pour la dernière fois alors qu’il circulait à vélo dans le secteur du sentier de la boucle de la Hauteur dans la vallée Bras-du-Nord, à Saint-Raymond.

«Des recherches intensives se sont déroulées toute la semaine avec le concours d’unités spécialisé, telles que les sauveteurs, l’unité d’urgence, les quadistes, l’équipe équestre et ce, sans compter l’intervention du drone et de l’hélicoptère», indique la SQ, mentionnant aussi que plusieurs bénévoles ont arpenté les sentiers.

L’individu porté disparu, aux cheveux blonds et aux yeux verts, mesure 1,83 m (6 pi) et pèse 75 kg (165 lb). La dernière fois qu’il a été vu, il portait un short noir avec ligne blanche et un chandail de vélo noir.

Toute personne qui l’apercevrait est invitée à communiquer avec le 911. Toute information utile peut aussi être communiquée confidentiellement à la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.