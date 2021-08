La tyrannie des petits sensibles

On sait peu de choses, en ce moment, sur l’affaire Pascale Nadeau, mais on en sait au moins une : la présentatrice vedette de Radio-Canada a été traitée très injustement par son employeur, pour peu qu’on se fie au récit qu’en faisait Le Soleil hier. Ce n’est pas la première fois que le diffuseur public traite ainsi ses figures de référence les plus qualifiées, les plus compétentes.

On en sait en fait une autre : cette affaire est révélatrice d’une transformation du rapport à l’autorité dans les milieux de travail, sous la pression des hypersensibles, qui parviennent à imposer la tyrannie du ressenti et à rendre impossible l’exercice légitime de l’autorité, à toujours se sentir offusqués par une chose et son contraire. Richard Martineau n’a pas tort de les surnommer les petits lapins.

Autorité

Et il suffit désormais que le moindre délateur aille se plaindre à l’administration, effrayée à l’idée d’une tempête médiatique, pour que cette dernière se tourne contre le bouc émissaire du jour et le sacrifie aux geignards et aux plaignards.

On écrase les personnalités les plus fortes, singulières. On les traite comme des dominateurs à casser. On rêve de les humilier. Le ressentiment ose même se grimer en demande de justice et de réparation. Convenons que cela ne date pas d’hier.

Le refus de l’autorité légitime et la diabolisation de ceux qui l’exercent sont toxiques. Car l’autorité est nécessaire pour que de grandes choses s’accomplissent.

Il faudrait pourtant le rappeler : lorsqu’on travaille dans un environnement très compétitif, qui exige de grandes performances, il est normal d’être exigeant, et dans le même esprit, d’être sévère envers ceux qui ne sont pas à la hauteur.

Il y a des limites à consentir au nivellement par le bas.

Imaginons un bulletin de nouvelles : si un reporter fournit régulièrement des reportages de la qualité d’un journal étudiant, il faut le lui dire, et s’il n’y parvient pas, il faut lui expliquer qu’il n’est peut-être pas à sa place dans la vie professionnelle.

Il arrive que la vie soit difficile, ce qui ne veut pas dire qu’elle est injuste.

Certains milieux sont plus exigeants. Mais ils ne sont pas faits pour tous.

Il est malheureux que ceux qui le constatent à leur propre sujet décident de se réfugier dans les lamentations.

Cette névrose anti-autorité frappe encore plus durement les femmes, accusées, dès lors qu’elles exercent une véritable autorité, de verser dans l’hystérie.

Femmes

Je ne suis pas le plus grand des féministes, pour dire vrai, je me méfie de cette étiquette qui réfère à des idées souvent très contradictoires, mais cette injustice flagrante doit être nommée.

On trouve dans notre société, et souvent paradoxalement, dans les milieux qui se veulent les plus progressistes, une aversion résiduelle pour le pouvoir au féminin.

Je n’ose imaginer ce que ferait notre époque avec une Catherine de Russie ! La question n’est pas banale : sommes-nous prêts à accepter les femmes d’exception ?