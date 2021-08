La Ville de Montréal met en place des ressources en intervention sociale

La Ville de Montréal a annoncé mercredi la mise en place d’une Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS) chargée de mener un projet pilote dans Ville-Marie l’automne prochain.

L’ÉMMIS lancée en partenariat avec la Société de développement et social vise notamment à assurer des services de médiation et de résolution de conflits, l’accompagnement vers des ressources communautaires et institutionnelles, l’assistance aux personnes et la prévention directe sur l’espace public.

«Ce nouveau service entièrement civil, une première au Québec, vise à offrir une réponse sociale municipale, mobile et rapide qui pourra répondre à des situations de crise, de détresse ou de cohabitation touchant des personnes marginalisées ou en difficulté dans l’espace public», a indiqué par communiqué la mairesse de Montréal Valérie Plante.

«L’ÉMMIS fait partie d’un ensemble d’outils et d’actions nécessaires pour répondre à des situations complexes et souvent difficiles vécues par des personnes vulnérables dans l’espace public, c’est pourquoi nous continuerons de travailler sans relâche pour répondre à leurs besoins, en collaboration avec le réseau de la santé et des services sociaux, les organismes communautaires et le SPVM», a ajouté Mme Plante.

Le projet, développé pour la première fois par une municipalité québécoise, sera testé sur le territoire de Ville-Marie durant les mois de septembre et octobre prochains.

«L’ÉMMIS sera disponible 15 heures par jour, soit de 9 h à minuit, 7 jours par semaine», a précisé le cabinet de la mairesse et du comité exécutif.

À terme, l’administration municipale ambitionne de faire de l’ÉMMIS un service municipal disponible 24 heures sur 24 sur l’ensemble du territoire.

À VOIR AUSSI