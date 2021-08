LBMQ: 11 points produits dans un seul et même match

Bouclant sa soirée de rêve avec un grand chelem en fin de sixième manche, le Québécois Jonathan Martin a accompli tout un exploit en totalisant 11 points produits, mercredi soir à Montréal, dans un match de la Ligue de baseball majeur du Québec.

Porte-couleurs des Jets de Montréal, le joueur de 24 ans avait précédemment réussi un circuit de trois points pour aider son équipe à vaincre les Cardinaux de Saint-Jérôme par le pointage de 19 à 8. Il a terminé la partie avec cinq coups sûrs en autant de présences.

«Après mes trois premières présences, je me sentais bien et j’avais déjà une bonne soirée au bâton, puis j’ai ajouté les deux circuits, a décrit l’athlète originaire de L’Assomption, lorsque joint au téléphone, au lendemain de sa performance exceptionnelle. Le grand chelem a juste rendu le tout ridicule, j’ai reçu plusieurs textos d’amis qui me demandaient s’il y avait une erreur dans le sommaire.»

«C’est quand même extraordinaire un match de 11 points produits, mais je vais le prendre», a ajouté celui qui avait porté les couleurs du Royal de Repentigny et des Orioles de Montréal, dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, entre 2015 et 2019,

Le gérant des Jets, Luciano Bérardinucci, n’en revenait pas de la soirée magique qu’a connue Martin. S’il croit que son protégé a le potentiel pour œuvrer dans la Ligue Frontier un jour, le match de mercredi l’a surtout replongé dans de vieux souvenirs.

«Je ne pensais jamais revoir ça dans ma vie, un joueur qui obtient autant de points produits dans un match, a indiqué le vétéran entraîneur. Mon seul souvenir qui s’y rapproche, ça remonte à Tony Merulla, à la fin des années 70 quand j’étais “bat boy” pour les Cougars de Saint-Léonard, dans la Ligue junior métropolitaine.»

PHOTO COURTOISIE / Nathalie Miclette / LBMQ

À l’approche des séries...

Devant l’exploit de Martin, Bérardinucci a salué la classe et l’humilité de son joueur.

«C’est bon pour la confiance de l’équipe», a par ailleurs noté le gérant, rappelant que les Jets ont entamé la présente campagne avec une fiche de 4-14.

Avec un tel dossier, la formation montréalaise pourrait d’ailleurs retrouver l’équipe de Saint-Jérôme (3-14) pour un duel éliminatoire 2 de 3 quand s’amorceront les séries. D’ici, la saison régulière dans la LBMQ se poursuit d’ici la fin du mois d’août.

Les Cascades de Shawinigan, dans la division B45, et les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans la division Louisville Slugger, sont actuellement les meneurs au classement.