Les Coyotes seront sans domicile

La Ville de Glendale a informé les Coyotes de l’Arizona qu’elle se retirera du bail commun que les deux parties possèdent pour le Gila River Arena. C’est donc dire que l’équipe de la Ligue nationale de hockey sera sans domicile au terme de la saison 2021-2022.

Plus précisément, elle devra libérer les installations avant le 30 juin 2022, selon le site spécialisé The Athletic.

Les différends entre l’équipe et la Ville ont souvent fait surface dans les médias dans les derniers mois, voire les dernières années. Les négociations, entre autres, pour un prolongement du bail ainsi que pour des rénovations de l’amphithéâtre n’avançaient plus.

Cette fois, des paiements non effectués représenteraient la goutte qui a fait déborder le vase, alors que les Coyotes ont une dette supérieure à 1,4 million $.

Le directeur de la Ville de Glendale, Kevin Phelps, qui supervise les opérations quotidiennes, en plus d’être responsable pour le contrat entre les Coyotes et ASM Global, la société qui gère l’aréna, a informé les membres du conseil municipal de sa décision lors d’une session. Il a aussi avisé un membre des Coyotes de la décision. Un dirigeant d’ASM Global devrait également avertir le circuit Bettman et fournir un avis formel aux Coyotes.

«L’année dernière, en raison de la pandémie, nous avons accepté de renoncer à un certain montant d’argent dû à l’aréna, de dire Phelps, dans une lettre envoyée à Chuck Steedman, le vice-président d’ASM Global, ainsi qu’au directeur général du Gila River Arena, Dale Adams, et sur laquelle a mis la main The Athletic. En se faisant, les Coyotes ont accepté de respecter leurs obligations financières futures en lien avec le bail, ce qui n’a pas été le cas.»

Phelps a ajouté que plus de 300 000 $ de cette dette concerne des factures vieilles de plus de quatre mois. La situation semble avoir atteint un point de non-retour entre les deux partis.

«Nous avons pris notre décision, de mentionner Phelps. Il n’y a aucun scénario dans lequel je nous vois entrouvrir cette porte de nouveau.»

Québec, une option?

Évidemment, dès qu’une équipe est menacée de perdre son domicile, la question du retour des Nordiques à Québec est soulevée.

En 2015, la Ville de Québec avait soumis une offre afin d’accueillir la 31e formation du circuit Bettman. C’est toutefois Las Vegas qui s’était vu octroyer une équipe, les Golden Knights. Avec un amphithéâtre construit et prêt à accueillir une franchise, la ville de la Belle Province pourrait espérer retrouver l’équipe qu’elle a perdue en 1995.

Toutefois, Gary Bettman et la Ligue nationale ont souvent tenté de trouver un nouveau terrain, mieux situé, afin de garder les Coyotes en Arizona. Un emplacement à Tempe, une ville en banlieue de Phoenix, serait d’ailleurs visé par l’organisation.