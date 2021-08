Marie-Christine Lamontagne: la solidaire du Bloc

Sur la scène fédérale, Québec solidaire préfère le NPD, c’est bien connu.

Un sondage interne commandé au Bloc à la firme Léger cet été – dont j’ai obtenu les résultats – est éloquent à cet égard, du moins pour ce qui est des électeurs « qsistes ».

Au fédéral, 43 % d’entre eux se sont dits plus enclins à voter pour le parti de Jagmeet Singh. Et même si QS s’affirme souverainiste, 24 % seulement des répondants qsistes comptent accorder leur appui au Bloc.

Ex-QS

Aux élections québécoises de 2018, Marie-Christine Lamontagne a été une candidate QS – « poteau », ironise-t-elle –, dans Montmorency. Elle travaillait depuis 2016 à l’aile parlementaire. Mais elle est partie en 2020. « Sans claquer la porte », insiste-t-elle.

Cette année, la jeune femme de 27 ans a choisi de porter les couleurs du Bloc québécois.

Laïcité

La volte-face de QS sur la laïcité, en juin 2019, l’avait refroidie. Employée politique, elle ne participa pas au débat lors du congrès où la question fut débattue. Sa position personnelle s’apparentait à Bouchard-Taylor (interdiction des signes religieux aux agents de l’État pouvant user de coercition). Formule qu’avait défendue QS en 2018 ; mais à laquelle le parti renonça pour adopter une position hostile à toute interdiction.

Mme Lamontagne aurait pu vivre avec ce virage, mais c’est la manière de le faire, après l’élection, et sans débat suffisant, qui l’a rendue « mal à l’aise ». QS a même dissous en novembre 2020 son « collectif » laïcité.

Bref, en ces matières, elle est plus à l’aise au Bloc. Mais c’est surtout son « engagement indépendantiste » qu’elle a voulu y poursuivre : « Je vois venir des fronts importants qui vont demander à ce que le Québec soit fort, qu’il se tienne droit. » Elle pense notamment au séisme que pourrait créer le référendum sur la péréquation en Alberta cet automne.

Elle se dit passionnée des questions constitutionnelles. Née en 1994, elle se désole de n’avoir pu participer aux grands débats sur la redéfinition de la place du Québec au Canada. Les deux camps – celui du fédéralisme renouvelé et le souverainiste – ont échoué : « Tant que ce n’est pas réglé, le Bloc a sa pertinence », insiste-t-elle.

L’importance des questions politiques, elle l’a comprise lors du « printemps érable ». Mais l’énergie de cette époque n’a pas été bien « canalisée », opine-t-elle.

3e lien

Se présentant comme « pragmatique » et intéressée à tous les dossiers, c’est elle, en fin d’entrevue radio (pour QUB), qui me rappelle que je n’ai pas abordé (comme prévu) le sujet du tunnel Québec-Lévis ; et l’éventuel appui du fédéral à ce projet caquiste d’au moins 10 milliards $.

La position du Bloc sur la question est évasive. Le chef Yves-François Blanchet dit qu’il n’a pas à formuler une opinion sur le projet, puisque c’est une demande de Québec.

« Faut comprendre le rôle du Bloc », répond Lamontagne, celui de défendre notre capacité de décider : « C’est peut-être pas la posture que certains attendent, mais c’est la nôtre et ça donne des résultats. »

Exemple : l’entente de 6 milliards $ sur 5 ans pour les garderies, annoncée par les premiers ministres Trudeau et Legault le 5 août. Sans un contingent de bloquistes, le fédéral aurait-il bougé si vite ?

Les conservateurs, eux, se sont engagés à payer 40 % de la facture du 3e lien : « D’un côté ils disent cela, mais de l’autre, ils promettent d’annuler l’entente de 6 milliards $ sur les garderies. » Ce que le fédéral « donnerait pour le tunnel serait enlevé aux familles québécoises », soutient-elle.