Méfions-nous des religions

En apprenant la découverte de 751 tombes non marquées à Marieval, j’aurais braillé comme un veau qui a perdu sa mère. Depuis quelque temps, on dirait que tout cherche à nous tourner contre la religion. Comment peut-on encore croire, quand on voit ce qu’ont fait ceux et celles qui ont dédié leur vie à Dieu ?

Élevé dans la religion catholique, je ne pratique plus. Je suis trop déçu de ce que je lis et entends sur leurs actions passées envers les Autochtones, entre autres. Aujourd’hui, le cœur me fait mal et ça me fait du bien de t’écrire.

Papi J P

Je n’ai malheureusement aucun baume à proposer pour atténuer une peine que vous partagez avec de nombreuses autres personnes. Le mieux à faire dans les circonstances, en plus d’offrir de profondes excuses, c’est de vous engager dans un devoir de mémoire pour que plus jamais cela ne se reproduise.