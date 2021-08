Montréal veut interdire la vente et l'usage de 36 pesticides, dont le glyphosate

La Ville de Montréal adoptera un nouveau règlement sur les pesticides et interdira la vente et l'usage de 36 substances, dont le glyphosate, à compter de janvier 2022.

Ce sont plus d'une centaine de produits commerciaux à base de ces pesticides qui ne pourront plus être vendus dans les magasins à grande surface et dans les quincailleries sur le territoire montréalais, dont le controversé Roundup, un herbicide à base de glyphosate.

L'interdiction s'appliquera également aux agriculteurs.

