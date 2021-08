Opposé à la loi 21, O’Toole promet de respecter le choix du Québec

Le leader conservateur Erin O’Toole a réitéré jeudi qu’il respecterait le choix du Québec au sujet du projet de loi 21 sur la laïcité de l’État s’il était élu, même s’il ne soutient pas cette mesure.

«Personnellement, je n'appuie pas le projet de loi 21 et je ne le présenterais pas au niveau fédéral», a répondu M. O’Toole lors de la période de questions tenue en marge d’un point de presse en matinée.

«À une époque où notre pays est plus divisé que jamais, je respecterai toujours les législatures démocratiques de nos provinces», a-t-il poursuivi à ce sujet.

Le Parti conservateur du Canada a dévoilé mercredi plusieurs promesses destinées au Québec, dont la mise en place de la loi 101 sur la langue française aux entreprises à charte fédérale, l’offre de plus de pouvoir pour les questions d’immigration et le respect du droit de la province d’adopter ses propres lois, dont la loi 21.

«J’ai eu des questions sur la laïcité, sur plus de pouvoir en immigration, et j’ai dit les mêmes choses en anglais, c’est très important de respecter le champ des compétences, notre histoire, notre patrimoine», a-t-il déclaré en entrevue à LCN peu après son point de presse de jeudi.

«On doit agir sur les enjeux importants pour les Québécois et les Québécoises et c’est pourquoi j’ai un contrat et un engagement clair», a-t-il soutenu.

Le NPD a décidé d’adopter une position similaire et de respecter, lui aussi, la position du Québec.

«On a le droit d’être contre [la loi 21]», a fait savoir le candidat Alexandre Boulerice, en entrevue avec l’animateur Benoit Dutrisac de QUB radio, tout en soulignant qu’il était d’accord «qu’il ne faut pas que l’école serve à mettre de l’avant une religion plus qu’une autre».

«Moi, personnellement, j’ai fait un acte d’apostasie. J’ai choisi de quitter l’Église catholique. Je suis athée», a-t-il ajouté.

