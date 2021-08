Pas des inconnus pour Glen Constantin

Si les vétérans se font plus rares qu’à l’habitude dans le giron défensif du Rouge et Or cette année, c’est spécialement le cas sur la ligne défensive où les jeunes joueurs auront la chance de se faire valoir. Une situation avec laquelle l’entraîneur-chef vit très bien.

• À lire aussi: RSEQ: un début de saison attendu

• À lire aussi: Football universitaire: Le Vert et Or a trouvé ses croyants

«C’est vraiment plaisant de vivre cette situation. On peut sentir la compétition et les jeunes joueurs progressent rapidement. Au poste d’ailier défensif, c’est vraiment ouvert. Yanis Chiat a une longueur d’avance, mais William Deblois, Alexis Pelchat-Foley et William Quenneville font aussi très bien. J’espère que le match intra-équipe va éclaircir les choses.»

Simon Clark/Agence QMI

Les choses sont moins obscures avec l’intérieur de la ligne défensive. William Desgagné s’est établi au poste de plaqueur tandis que Jean-William Rouleau devrait s’imposer à la position de nose tackle.

«La bataille intéressante se situe pour connaître le troisième joueur intérieur qui sera inséré dans la rotation. Jusqu’à maintenant, ça se joue entre David Aubé et Cédric Lamontagne, mais on ne sait jamais qui d’autre peut venir brouiller les cartes.»

Si par le passé plusieurs vedettes ont émergé sur la ligne défensive du Rouge et Or, Glen Constantin croit que c’est seulement une question de temps avant que ses athlètes retiennent l’attention.

«C’est certain que pour le public, il y a plusieurs joueurs qu’ils ne connaissent pas maintenant en raison de la pause de l’an dernier. Ce qui est important, c’est que nos joueurs ne soient pas des inconnus pour nous et qu’ils ne restent pas des inconnus pendant la saison», termine en riant le pilote lavallois.

Expérience inestimable

Du côté offensif, la ligne à l’attaque n’est pas dans la même situation puisqu’elle peut compter sur les présences rassurantes de Nicolas Guay et de Nicolas Thibodeau. Les deux comparses ont vu du temps de jeu significatif dans les dernières saisons et ils étaient prêts à assumer un rôle accru pour la campagne à venir.

Photo Jean Carrier

«C’est un rôle que nous n’avons pas vraiment de problème à assumer. C’est juste normal quand tu joues à Laval d’aider les plus jeunes. Il y a également Andy Genois et Samuel Quevillon qui sont des vétérans et qui donnent un coup de main», assure l’étudiant en finances de dernière année Nicolas Thibodeau.

Quant à Nicolas Guay, il voit son travail comme la continuation des enseignements de l’entraîneur Carl Brennan.

«On sait maintenant exactement ce que Carl attend de nous et c’est la raison pour laquelle on se permet de donner des conseils aux plus jeunes quand le besoin se fait sentir. On est en quelque sorte une extension de lui sur le terrain.»

Les deux joueurs sont très heureux de la progression de l’offensive jusqu’à maintenant et ils ont hâte à la partie intra-équipe.

«On va avoir les détails quand on va arriver au stade dimanche, mais ça va faire du bien de jouer à une vitesse de match. On aime notre synchronisme depuis le début du camp et on veut le démontrer à la partie», terminent les deux gaillards.

Blessures

Près d’une quinzaine de joueurs n’étaient pas en uniforme lors de la dernière pratique, mais Glen Constantin s’est montré rassurant sur la question.

«On essaie de donner du repos additionnel à plusieurs joueurs par mesure préventive. Il n’y a rien de bien inquiétant. Nous avons deux blessures un peu plus sérieuses. Le demi défensif Francis Bouchard devrait manquer au moins deux semaines avec un quadriceps étiré et le secondeur Kenneth Djamen Kwindja devrait manquer sensiblement la même période de temps avec une blessure à un pied.»