Porcherie de 6000 têtes : les résidents ne veulent pas de cochons dans leur salon

Un projet de porcherie de 6000 têtes à Fassett, en Outaouais, inquiète grandement les résidents du secteur qui craignent les odeurs, l’assèchement de la nappe phréatique et la dévaluation de leurs propriétés.

Le promoteur, Francis Brodeur, de Saint-Césaire, en Montérégie, souhaite construire quatre bâtiments et un réservoir circulaire en béton armé pour l’entreposage du lisier sur trois lots d’une superficie d’environ 27 acres localisés au sud de l’autoroute 50, non loin de la route 148.

Or, même si le projet est conforme aux règlements d’urbanisme municipaux et a reçu, le 18 mai dernier, un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement, plusieurs citoyens du village et des environs montent aux barricades pour tenter de casser la décision.

«J’ai travaillé fort pour aménager ma maison et elle va perdre beaucoup de valeur si ce projet va de l’avant», affirme Roger Binette qui demeure à environ deux kilomètres du projet et qui réclame un référendum sur le sujet.

«Avoir su, je ne me serais jamais bâti à cet endroit», a de son côté lancé Robert Lavigueur qui est en train d’ériger sa maison juste en face de la future porcherie.

Les deux hommes ont fait part de leurs préoccupations la semaine dernière lors d’une consultation publique qui s’est étirée sur près de quatre heures et à laquelle participait une cinquantaine de personnes.

Mains liées

Le maire de la municipalité de Fassett, François Clermont, déplore la réglementation provinciale qui place ses citoyens devant un fait accompli, dénués de pouvoir, outre celui qu’ont les élus d’imposer des mesures d’atténuation aux odeurs lors de l’émission du permis de construction.

«La municipalité se sent les poings liés et le ministère de l’Environnement semble s’en laver les mains», de dire le premier magistrat de cette localité qui compte 479 habitants. «Même si les paramètres environnementaux quant aux odeurs semblent bien réglementés, je partage les préoccupations légitimes de mes concitoyens», a-t-il ajouté, en entrevue.

«Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, oui, nous sommes inquiets», a pour sa part réagi Martin Deschênes, le maire de Montebello, la municipalité voisine, qui se veut un véritable pôle touristique régional. «Nous avons toutefois confiance en la collaboration de Fassett pour qu’il y ait le moins d’inconvénients possible.»

Le projet de mégaporcherie prévoit la présence de 6000 cochons destinés à l’engraissement jusqu’à 35 kilogrammes. Ces activités nécessiteraient 27 000 litres d’eau par jour.

Outre l’épandage de lisier sur place pour la culture de légumes biologiques, quelque 120 camions de ce mélange odorant seraient acheminés chaque année vers Notre-Dame-de-la-Paix, à environ 25 km plus au nord, pour aider à la production de patates.

L'Agence QMI a tenté par divers moyens de joindre le promoteur, Francis Brodeur, pour obtenir ses commentaires, mais sans succès.