Pouvoir d’achat: Maxime Bernier propose une cible d’inflation fixée à 0 %

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a annoncé jeudi qu’il souhaite modifier la cible d’inflation de la Banque du Canada à 0 % au lieu de 2 % afin de »protéger le niveau de vie des Canadiens».

«[Mercredi], Statistique Canada a confirmé que le taux d'inflation est à son plus haut niveau depuis 2011, à 3,7 %, bien au-dessus de la cible d'inflation de 2 % de la Banque du Canada», a indiqué M. Bernier lors d’un rassemblement électoral à Barrie, en Ontario.

Jugeant cette annonce «peu surprenante», le chef du Parti populaire du Canada a soutenu que la «Banque a imprimé 400 milliards de dollars pour financer le gigantesque déficit des libéraux».

«L'inflation est la plus insidieuse de toutes les taxes. Elle affecte les pauvres et les personnes à revenu fixe comme les retraités plus que les riches. Cela fausse l'économie et crée des bulles qui finissent toujours par un krach et une récession», a-t-il affirmé dans un communiqué.