Près de 1000 nouveaux cas au total pour l’Ontario et le Québec

La COVID-19 a continué de retenir l’attention jeudi alors que les deux principales provinces ont totalisé à elles seules près de 1000 nouvelles contaminations en pleine quatrième vague.

L’Ontario a dénombré le plus d’infections supplémentaires, en ajoutant 531 à sa feuille de route après 17 mois de pandémie. C’est plus que mercredi (485 cas) et que mardi (348 cas). Dix-sept décès – dont 15 remontant à deux mois – viennent aussi assombrir son bilan, qui fait désormais état de 557 451 cas et 9448 décès cumulés.

Selon les autorités de santé publique en Ontario, 85 % des cas de jeudi ont trait à des gens vaccinés partiellement ou pas du tout ou dont le statut vaccinal demeure inconnu. Soixante-quinze infections touchent toutefois à des gens pleinement vaccinés.

Au Québec, on a rapporté le même nombre de nouveaux cas que la veille, soit 436, et un décès a été retranché après enquête, si bien qu’on a accumulé à ce jour 383 431 cas et 11 277 décès. Le nombre d’hospitalisations poursuit sa hausse (91, +3), mais légèrement, alors qu’il y a stabilité aux soins intensifs (27, -1).

Au moment où on parle de vaccination obligatoire en santé au Québec et à l’aube d’une commission parlementaire prévue la semaine prochaine sur cette question, plus de 12 millions de doses ont été administrées à ce jour aux Québécois de 12 ans et plus. Quatre-vingt-cinq pour cent des Québécois ont reçu une dose et 74 % ont obtenu la deuxième dose.

Dans l’Ouest canadien, le Manitoba (27 cas et 1 décès), alors que dans les provinces de l’Atlantique le Nouveau-Brunswick (23 cas) et la Nouvelle-Écosse (8 cas) ont mis leurs données à jour.

La situation au Canada: