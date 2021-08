Thomas et Rahm s’échappent

Les golfeurs ont à peine complété 18 trous au tournoi Northern Trust, dont la première ronde a eu lieu jeudi, à Jersey City, mais déjà l’Espagnol Jon Rahm et l’Américain Justin Thomas ont pris une sérieuse avance au sommet.

Le premier des deux a réussi un sans-faute de huit oiselets, tandis que le second en a calé neuf, contre un seul boguey. Ils partagent la tête avec un pointage de 63 (-8). Les deux ont entamé la première étape de la Coupe FedEx dans le top 10 du classement, avec une récompense de 15 millions de dollars au bout de l’ensemble des compétitions.

L’Américain Harold Varner III est celui qui s’est le plus approché des meneurs, en retranchant cinq coups à la normale de 71.

De son côté, le Canadien Mackenzie Hughes occupe le quatrième échelon, à égalité avec cinq adversaires, lui qui a réussi cinq oiselets et un seul boguey durant sa première ronde.

«Si tu joues bien, le périple n’est jamais fini, et si tu joues mal, les jours meilleurs ne sont pas bien loin, de dire Hughes au terme de sa ronde. Je me suis retrouvé des deux côtés de la médaille cet été. J’ai été victime du couperet cinq fois de suite et je menais à l’Omnium des États-Unis après trois rondes. Les deux dernières années ont été bonnes, j’ai eu de bons résultats et ma confiance ne fait que grandir. En espérant que je puisse continuer ainsi.»

Mis à part Hughes, trois autres représentants de l’unifolié participent à ce premier tournoi éliminatoire. Parmi ces trois joueurs, Corey Conners est le mieux classé avec une égalité en 34e place, en compagnie d’une kyrielle d’adversaires. Il a retranché un coup à la normale à sa première sortie sur le parcours du Liberty National.

Adam Hadwin a toutefois connu des difficultés, lui qui a joué quatre coups de plus que la normale. Finalement, Roger Sloan a remis une carte de 79 (+8).

LPGA: un peloton serré en Écosse

Un trio de golfeuses a conclu la première ronde de l’Omnium AIG de la LPGA au sommet du classement, en Écosse, avec un pointage de 67 (-5).

La Suédoise Madelene Sagstrom, l’Américaine Nelly Korda et la Sud-Coréenne Sei Young Kim entameront la deuxième ronde du tournoi majeur en tête, mais elles devront se méfier du groupe massif de participantes qui guettent le premier rang.

Au total, 37 joueuses sont à quatre coups ou moins des meneuses. La Canadienne Brooke M. Henderson fait partie de ce groupe. Elle a réussi quatre oiselets contre trois bogueys durant sa première sortie sur le Carnoustie Golf Links. Henderson est la seule représentante de l’unifolié en lice à ce tournoi.