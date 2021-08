Un passage à niveau permanent à la gare Parc

Un passage à niveau permanent et accessible à toute la population sera aménagé entre l’avenue Ogilvy et la rue de Castelnau Ouest, près de la gare et de la station de métro Parc.

La Ville de Montréal souhaite ainsi désenclaver ce secteur de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension qui comprend, en plus d’un important pôle de transport, des commerces, des entreprises ainsi que des résidences.

Le passage piétonnier comprendra aussi une bande cyclable et assurera une accessibilité universelle.

Les travaux doivent se mettre en branle le 27 septembre et s’étirer sur quatre semaines.

Le ministère des Transports du Québec va rembourser au maximum 50 % de la facture par l’entreprise du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, a précisé la Ville.

«Le passage à niveau entre [l’avenue] Ogilvy et [la rue de Castelnau Ouest] est essentiel pour désenclaver le secteur et assurer un accès sécuritaire à la station de train Parc, au réseau de la STM, ainsi qu’aux commerces et aux services locaux», a indiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui poursuit sa campagne électorale.

L’entente conclue entre la Ville de Montréal, EXO et le CP prévoit que la Ville assume l’entière responsabilité de la conception et de la réalisation des travaux du passage à niveau, a-t-on indiqué dans un communiqué, jeudi.