Employés municipaux: vaccination obligatoire à Toronto

La Ville de Toronto a décidé d’emboiter le pas à plusieurs gouvernements et entreprises en obligeant, à son tour, tous ses employés à être doublement vaccinés.

«La Ville de Toronto va implanter une directive de vaccination obligatoire obligeant le personnel à être complètement vacciné contre la COVID-19», a annoncé le maire John Tory jeudi matin.

Concrètement, tous les employés de la Ville devront démontrer qu’ils ont été vaccinés à partir du 13 septembre.

Ceux qui ne pourront ou ne voudront pas dévoiler leur statut vaccinal devront, pour leur part, suivre une formation sur les bienfaits des vaccins, avant de se faire vacciner. Ceux-ci devront présenter une preuve vaccinale dès le 30 septembre.

Dernière étape du plan, tous les employés devront avoir reçu leurs deux doses en date du 30 octobre.

«Le but est de protéger l’ensemble de notre personnel, qui compte 37 660 employés, et de nous assurer que notre gouvernement municipal est bien préparé pour faire face à une quatrième vague et au variant Delta et pour protéger le public avec qui nous interagissons chaque jour», a expliqué le maire Tory.

«Je n’ai aucun doute que la majorité de nos employés [...] sont déjà vaccinés», a ajouté le maire en enjoignant les retardataires, et les citoyens en général, à emboiter le pas à leurs collègues et concitoyens.

