Will Prosper demeure candidat pour Projet Montréal

Dans l’eau chaude après des révélations sur sa démission de la GRC au début des années 2000, le candidat à la maire de Montréal-Nord, Will Prosper, demeurera au sein de l’équipe de Valérie Plante.

La cheffe de projet Montréal a réitéré sa confiance envers M. Prosper, jeudi matin.

«Il a fait une erreur, pour laquelle il a payé de son emploi. Mais il faut reconnaître tout le travail de terrain qu’il fait depuis 20 ans pour aider les jeunes de Montréal-Nord», a déclaré Valérie Plante.

Un candidat «lié aux gangs de rue», dénonce Ensemble Montréal

Le parti d’opposition Ensemble Montréal a appelé la mairesse Valérie Plante à écarter le candidat à la mairie de Montréal-Nord Will Prosper de son équipe en raison de ses «liens étroits avec des membres de gang de rue».

«La mairesse doit évincer Will Prosper de son équipe immédiatement», s’est exclamée l’actuelle mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord et membre d’Ensemble Montréal, Christine Black.

«Valérie Plante n’est pas l’homme de la situation tant qu’elle sera mairesse de Montréal, les Montréalais ne seront pas en sécurité. Ce n’est pas normal que les criminels agissent avec autant de liberté à Montréal et, qu’en pleine crise de violence armée, la mairesse nomme un candidat ayant des liens étroits avec des membres de gang de rue et qui a fait couler des informations sur un crime grave», a-t-elle ajouté dans une déclaration écrite.

Candidat vedette de l’équipe Plante, Will Prosper s’est retrouvé dans l’eau chaude, jeudi matin, dans la foulée de la publication d’un reportage du Journal de Montréal démontrant qu’il a été forcé de démissionner de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) après avoir fait couler des informations à des membres de gang de rue faisant l’objet d’une enquête pour meurtre.

Ensemble Montréal ne s’explique pas comment Will Prosper peut demeurer candidat pour Projet Montréal. «Les hommes semblent être plus protégés que les femmes dans le parti de Valérie Plante, c’est complètement ironique pour un parti qui se dit féministe», a pointé Mme Black en faisant allusion aux expulsions du parti des mairesses d’arrondissement Giuliana Fumagalli et Sue Montgomery pendant le mandat de Mme Plante.

– Avec la collaboration de l'Agence QMI

