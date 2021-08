JONES, Robert



À Sainte-Thérèse, le 16 août 2021, à l'âge de 89 ans est décédé M. Robert Jones, époux bien-aimé de Mme Gisèle Deslongchamps.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Normand (Nadiya), Suzanne (Guillermo) et Lise (Jean-Yves), ainsi que ses 5 petits-enfants, Katherine, Alexandre, Pierre-Sébastien, Benoit et Christine, les enfants de Nadiya, Fraser et Tyler, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 22 août de 13h à 16h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du Coquelicot, en aide aux vétérans et leurs familles.Votre présence au salon doit se faire selon les règles de la santé Publique du Québec.