75 % pour tous les groupes d’âge en première dose

Tous les groupes d’âge ont maintenant un taux de vaccination de 75 % et plus pour la première dose de vaccin contre la COVID-19, incluant les 18-29 ans qui ont longtemps trainé de la patte.

De plus, selon les chiffres confirmés vendredi par Québec, 75 % des 12 ans et plus ont maintenant reçu deux doses, près de deux semaines avant l’objectif du 31 août, annoncé au début de l’été.

Pour ce qui est de la première dose, le taux de vaccination global atteint 85 %.

Le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a évoqué plus tôt cette semaine une cible de vaccination de 90 %, voire 95 %, pour barrer la route au variant Delta.

«Nous atteindrons [aujourd’hui] 12 [millions] de doses administrées. Il faut continuer d’aller chercher sa 2e dose pour atteindre 85 % et +, comme la 1re dose», a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Vaccination: rappel des objectifs

75% 1ère doses dans tous les groupes d’âges✅

75% des 12+ ont reçu 2 doses. Près de 2 sem avant le 31 août✅

Nous atteindrons ajd 12M de doses administrées



Il faut continuer d’aller chercher sa 2e dose pour atteindre 85% +, comme la 1ère dose. pic.twitter.com/eEMeA6tWPl — Christian Dubé (@cdube_sante) August 20, 2021

Le premier ministre François Legault a relayé le micromessage du ministre Dubé en félicitant les Québécois de s’être protégés contre la COVID-19.

«Merci à tous les Québécois pour vos efforts! Si ce n’est pas déjà fait, devancez votre rendez-vous pour votre deuxième dose. On ne lâche pas!» a-t-il écrit.

