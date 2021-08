HURTUBISE, Louis



Louis est décédé paisiblement, entouré de sa famille, le dimanche 15 août 2021, à l'âge de 81 ans. Il a travaillé si fort toute sa vie; il a enfin trouvé le repos tant mérité.Il laisse dans le deuil son épouse Lise qu'il a tendrement aimé et avec qui il a partagé les 58 dernières années, ses fils Pierre (Marie-Hélène), Bruno (Gilles) et Jérôme, ses petits-fils Léonard et Yoan, sa petite-fille Elsa, ses soeurs Lise et Luce, son frère Luc (Claire), ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille tient à remercier Jeanne, sa proche aidante, et les équipes extraordinaires de l'Institut de gériatrie de Montréal et de l'Hôpital Notre-Dame pour la qualité de leur accompagnement.Louis a toujours pris un soin jaloux de sa splendide cour et de son jardin; c'est l'endroit que sa famille a choisi pour y recevoir les condoléances, le mercredi 25 août, dès 15 h, au 2672 rue Préfontaine, à Montréal. Un hommage lui sera rendu par ses proches vers 18 h.Véritable héros du quotidien, ouvrier habile dans tant de domaines, Louis a constamment donné aux autres. À sa famille d'abord, pour laquelle il a été d'un amour et d'un soutien sans faille, exemplaire et hors du commun. Mais aussi pour ces centaines de jeunes de 3 à 8 ans de Hochelaga-Maisonneuve à qui il a appris à patiner, pour ses voisins dont il pelletait l'entrée avec plaisir ou arrangeait son poisson pêché sur la glace du Fleuve, pour les gens d'Haïti qui recevaient les meubles et objets récoltés dans les maisons montréalaises, pour ces centaines de résidents du Centre hospitalier Jacques-Viger qui se sont régalés de son succulent sucre à la crème patiemment cuisiné toutes les semaines, pendant des années... parmi tant d'autres gestes, toujours posés avec simplicité et son éternel sourire.Pour honorer sa mémoire, plutôt que des fleurs, sa famille vous propose donc de donner, à l'exemple de Louis. Elle a choisi la Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal qui travaille fort à combattre la terrible maladie d'Alzheimer dont il a lui-même souffert.La mise en terre de l'urne aura lieu à une date ultérieure, lors d'une cérémonie privée.