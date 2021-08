Accessoires de cuisine: l'été en conserve

Les pots Mason vides forment une pyramide sur le comptoir en attendant la corvée prochaine de marinades, confitures et gelées maison. Maintenant qu’abondent les fruits et légumes de saison, il est temps de réunir les outils de mise en conserve.

À l’autoclave !

Photo courtoisie, Ares Cuisine

L’autoclave est une marmite à pression conçue pour la mise en conserve des produits peu acides, comme des fruits et des légumes. Ce modèle de presto est compatible avec les cuisinières à induction et présente une capacité d’environ 20 litres (21 qt).

▶ arescuisine.com > 189,99 $

Tout au fond

Photo courtoisie, Quincaillerie Dante

Ce support d’une capacité de sept conserves maintiendra celles-ci au fond de la marmite pour éviter qu’elles se cognent entre elles. À l’aide de sa poignée, il sera ensuite facile de le retirer de l’eau bouillante en réduisant les risques de brûlure.

▶ quincailleriedante.com > 16,97 $

Pinces à une main

Photo courtoisie, Lee Valley

Conçues avec une charnière à ressort, ces pinces s’ouvrent automatiquement d’une seule main. Leurs mâchoires en acier recouvert d’un revêtement antidérapant résistant à la chaleur adhèrent bien sur le verre humide, facilitant la manipulation des pots au moment de les retirer de l’eau bouillante.

▶ leevalley.com > 17,50 $

Large entonnoir

Photo courtoisie, Lee Valley

Ce large entonnoir en acier inoxydable permet de garnir des pots sans faire de dégâts, en faisant passer directement les aliments de la marmite à la conserve. Un second entonnoir plus petit s’y visse pour remplir des bouteilles au goulot plus étroit.

▶ leevalley.com > 17,50 $

Grande louche

Photo courtoisie, Starfrit

Une seule cuillerée de cette louche profonde Starfrit suffit pour remplir un bocal de 250 ml. De plus, elle recueille aisément les aliments au fond de la marmite et résiste à une température allant jusqu’à 400 °F.

▶ starfrit.com > 9,99 $$