Brooke M. Henderson améliore son sort

La Canadienne Brooke M. Henderson a remis une carte de 69 (-3) et fait un bond de 11 places au classement de l’Omnium AIG de la LPGA, vendredi, lors de la deuxième ronde de l’événement présenté en Écosse.

L’Ontarienne a réussi quatre oiselets et commis un seul boguey. Elle a dorénavant un cumulatif de 140 (-4) et partage le 11e échelon du classement avec six autres golfeuses. L’athlète de 23 ans est l’unique représentante de l’unifolié en lice à ce tournoi.

Henderson a trois frappes de retard sur le duo de meneuses, l’Américaine Mina Harigae et l’Anglaise Georgia Hall. Elles ont respectivement joué 67 (-5) et 69 (-3) lors de la ronde du jour.

Harigae a ainsi réalisé la meilleure ronde de la journée, comme la Thaïlandaise Moriya Jutanugarm et l’Irlandaise Leona Maguire. Ces deux golfeuses ont un cumulatif de 139 (-5) et partagent le cinquième rang.

