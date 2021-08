Cadre budgétaire: Montréal veut faire dans la transparence financière

La Ville de Montréal veut faire dans la transparence financière, en présentant jeudi pour la première fois son cadre budgétaire 2022-2024 au public.

Par ce geste, l’administration de la mairesse Valérie Plante espère donner aux candidats aux élections municipales l’opportunité d’avoir une vue d’ensemble sur la réalité financière de la Ville et à la population de faire des choix éclairés.

Cette nouveauté ajoute un surcroit de transparence dans la gestion financière de la Ville, selon le cabinet de la mairesse et du comité exécutif, qui rappelle la tenue annuelle de consultations prébudgétaires et la mise en place du Programme décennal d’immobilisations.

«En dévoilant aujourd'hui nos données financières, nous invitons l’ensemble des Montréalaises et des Montréalais à mieux comprendre nos finances publiques, à voir l’état des revenus et des dépenses des trois prochaines années et à mieux saisir les défis de conception du budget de notre métropole», a indiqué par communiqué le président du comité exécutif et responsable des finances, Benoit Dorais.

En dépit du contexte pandémique, la Ville de Montréal est en bonne posture financière, croit M. Dorais.

«Ce que nous voyons dans ce premier cadre, c’est que Montréal pourra traverser la crise actuelle, sans laisser personne pour compte, et sans refiler la facture aux générations futures», a-t-il ajouté.