C’est le temps des vacances...

Ou ce l’était. Fini la lecture, prélassé au soleil, fini les soirées qui finissent tard, fini les siestes d’après-midi. C’est parfois difficile, après avoir passé une, deux ou même trois semaines, de ne pas plonger dans la noirceur qui accompagne le retour au travail.

Il n’y a pas de trucs magiques, mais il y a assurément des façons de se mettre dans un état d’esprit pour encourager non seulement la productivité, mais également le positivisme.

Nouveaux objectifs

Un premier conseil est de se fixer de nouveaux objectifs. Parfois, il peut être difficile d’avoir simplement l’impression de retomber dans une routine, une vie mise sur pause. L’idée d’avoir des objectifs, personnels ou professionnels, peut avoir un impact important sur le niveau de motivation.

Prendre le temps de continuer de déconnecter

Quand on est en vacances, une des choses qui fait généralement le plus de bien est de s’accorder le droit de ne pas être connecté à notre travail continuel. Ça inclut de ne pas penser à nos tâches, mais aussi de ne pas regarder ses courriels, répondre à ses messages et ses appels, etc.

C’est important, même lorsque notre routine quotidienne revient, de continuer de s’accorder certains moments loin des responsabilités de notre emploi.

Continuer de bouger

Habituellement, une chose qui nous fait du bien en vacances, c’est que nous avons le temps de faire des activités physiques qui nous font plaisir : randonnée, tour de vélo scénique, peut-être du kayak ou de longues marches. Au retour des vacances, ça peut être ardu de trouver le moment, ou plutôt de prendre le temps, de continuer d’être actif. Cependant, nous avons besoin de cette sérotonine à longueur d’année.

Au final, je crois que prendre du temps pour soi, même dans notre routine, même avec les responsabilités, c’est la clé pour continuer de ressentir un bonheur de vacances, même quand la vie reprend son cours normal.