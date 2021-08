CF Montréal : bien conclure la séquence contre l’Union

Le CF Montréal va tenter de conclure une séquence de trois matchs en huit jours sans subir la défaite en visitant l’Union de Philadelphie au Subaru Park, samedi soir.

• À lire aussi: Montréal en éliminatoires malgré tout

L’équipe de Wilfried Nancy a remporté son premier match contre les Red Bulls de New York, samedi dernier, et a fait match nul 0 à 0 contre le FC Cincinnati en milieu de semaine.

C’est un beau défi qui attend la formation montréalaise face à l’Union, qui s’est montré plutôt avare à domicile avec une fiche de 6-2-2 et seulement sept buts accordés en 10 rencontres.

De plus, la formation de Jim Curtin n’a subi qu’un seul échec à ses cinq dernières sorties (2-1-2). On parle d’une équipe très constante qui a encaissé deux défaites consécutives en une seule occasion cette année et c’était les des deuxième et troisième rencontres de la saison.

Absences à gérer

Avec une équipe un peu fatiguée, Nancy devra également gérer de nombreuses absences.

Celles des attaquants Mason Toye (épaule) et Romell Quioto (ischiojambiers) sont bien connues. Lassi Lapalainen (aine) et Ahmed Hamdi, dont la nature de la blessure demeure inconnue, seront aussi absents. Quioto retrouvera le groupe la semaine prochaine et Lappalainen, une semaine plus tard.

L’équipe va surtout devoir se passer de l’arrière central Rudy Camacho, suspendu pour avoir reçu deux cartons jaunes lors de la partie de mercredi à Cincinnati.

On se demande d’ailleurs comment Nancy va gérer la situation. Il peut compter sur Kamal Miller, Kiki Struna et Joel Waterman. Mais pourrait-il demander à Zorhan Bassong de prendre des minutes en défense centrale pour donner une pause à l’un de ses coéquipiers?

De l’autre côté du terrain, Philadelphie a la chance de compter sur effectif complet, un luxe à ce stade de la saison.

Pantemis de retour

Nancy a toutefois récupéré le gardien James Pantemis, qui a terminé son isolement après avoir été positif à la COVID-19.

«On a récupéré James aujourd’hui [vendredi]. Il n’a pas eu de symptômes, mais on a respecté le protocole. Il sera disponible pour ce match», a confirmé Nancy.

Mais comme il n’a pas joué depuis deux semaines, on peut s’attendre à ce que Sebastian Breza soit dans le filet.

Le gardien québécois de 23 ans a bien fait en l’absence de Pantemis en se façonnant une fiche de 1-1-1.

Fatigue

Ces absences pèsent lourd sur l’équipe, surtout qu’il est difficile de faire une rotation de personnel avec les rencontres rapprochées.

Nancy a parlé d’un manque de fraîcheur au sein de son effectif. Et on le comprend. L’équipe en sera à une troisième rencontre depuis samedi dernier et il y a peu de joueurs pour prendre la relève, notamment en défense centrale.

«Quand je parle de fraîcheur, c’est physique, mais surtout mental. Comme beaucoup d’équipes, on enchaîne les matchs ce mois-ci.»

«Par exemple, contre Cincinnati, on jouait haut comme d’habitude et ça ne fonctionnait pas bien. Alors, pour la seconde mi-temps, j’ai demandé un bloc central plus bas.»

Bon défi

On l’a dit, l’Union de Philadelphie représente un beau défi pour le CF Montréal.

Philadelphie est impliqué dans une chaude lutte pour la deuxième place de de l’Est et, ne l’oublions pas, a terminé au sommet de l’association la saison dernière.

«Même si on n’avait pas une équipe fatiguée, ce serait une mission difficile, a reconnu Nancy. Philadelphie a une identité de jeu claire et définie.»

«Ils mettent beaucoup de pression dans leur jeu direct et ils mettent beaucoup de ballons dans la boîte.»

C’est donc un style de jeu qui va mettre à l’épreuve une défense fatiguée et amputée de son joueur principal.

À VOIR AUSSI...