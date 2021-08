Coup de feu au Cabaret Lady Mary Ann : Témoins et victimes recherchés

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sollicite l'aide de la population et des médias afin d’identifier des témoins et au moins une victime de l’altercation survenue le 18 août dernier durant laquelle un coup de feu a été entendu à l’extérieur du Cabaret Lady Mary Ann.

• À lire aussi: Altercation devant le cabaret érotique Lady Mary Ann: les suspects relâchés sous promesse de comparaître

• À lire aussi: [PHOTOS] Un coup de feu tiré devant le cabaret érotique Lady Mary Ann, trois arrestations

L’incident s’est produit vers 1 h 57, à l’extérieur du 915, boulevard Charest Ouest. Le SPVQ a reçu un appel 9-1-1 le 18 août vers 1h57 dans la nuit concernant du désordre impliquant plusieurs personnes où un coup de feu aurait été tiré.

Selon la police, un véhicule a quitté l’endroit rapidement pour ensuite être localisé dans le secteur du boulevard de L’Entente, dans le secteur de Sainte-Foy.Trois hommes âgés entre 19 et 35 ans y prenaient place.

Un des suspects a tenté de fuir les policiers à pied. Il a été localisé quelques minutes plus tard dans le secteur de l’avenue Saint-Sacrement et du boulevard de L’Entente. Une arme de poing a été saisie à proximité du suspect. Les trois suspects ont été rencontrés et ensuite libérés par voie de promesse à comparaître.

Toute information concernant cet événement doit être transmise au Service de police en composant le 9-1-1 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1-888-641-AGIR, sans frais. Le dossier en référence est le QUE210818-00025.