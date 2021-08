FTQ: la rémunération des patrons explose en pleine pandémie

Les cinq grands patrons du Fonds de solidarité FTQ ont vu leur rémunération globale grimper de près de 30 % pour atteindre 4,77 millions $, au cours de l’exercice financier 2020-2021. La nouvelle patronne, Janie Béïque, a empoché, pour sa part, un salaire global de 1,56 million $.

Cette récolte de Mme Béïque représente une hausse de 16,5 % par rapport au salaire total versé à son prédécesseur, Gaétan Morin, qui a quitté le Fonds en mars 2021.

Ces derniers jours, le Fonds a transmis à ses actionnaires sa circulaire de sollicitation en prévision de l’assemblée générale annuelle qui devrait avoir lieu le 25 septembre prochain. Cet événement se déroulera en ligne.

Dans le document fourni, on peut lire que les cinq principaux dirigeants ont vu leur rémunération totale grimper de 29,6 % au cours de l’exercice terminé au 31 mai, qui a été marqué par la COVID-19. L’année précédente, ces mêmes hauts responsables s’étaient partagé un butin de 3,68 millions $.

Cette augmentation s’explique notamment par un chèque de 1,1 million $ versé dans le régime de retraite de Mme Béïque. Celle qui est devenue la première femme à la tête du Fonds, en avril, a reçu un salaire de base de 416 680 $, et ses attributions fondées sur les actions ont atteint 44 037 $.

Selon le Fonds, le montant du régime de retraite de Mme Béïque pour ces nouvelles fonctions (elle était depuis 2018 première vice-présidente aux investissements) ne sera pas aussi élevé pour l’exercice en cours. Son salaire de base devrait toutefois atteindre 725 000 $ pour l’année 2021-2022.

« La variation pour le régime de retraite de Mme Béïque est liée à la mise en place de son entente en tant que présidente et cheffe de la direction. Ce montant n’est donc pas récurrent et sera à la baisse l’année prochaine », a indiqué le porte-parole, Patrick McQuilken. « Une telle situation est normale lors de l’entrée en fonction, comme ce fut le cas pour Gaétan Morin. »

Quant à l’ancien président et chef de la direction, Gaétan Morin, il a touché pour ses dix mois de service au cours du dernier exercice 1,34 million $ (+3,2 %). Son salaire de base a été de 776 864 $, ses attributions fondées sur les actions de 81 026 $ et la valeur de son régime de retraite de 483 200 $.

Lorsqu’il a quitté l’organisation, M. Morin n’a pas reçu d’indemnité de départ, a confirmé M. McQuilken.

Politique respectée

Selon la politique de rémunération du Fonds, le salaire de la présidente et cheffe de la direction doit être inférieur à dix fois la rémunération moyenne des employés, peut-on lire dans la circulaire.

« Malgré cette hausse ponctuelle en lien avec le régime de retraite, la rémunération globale de Mme Béïque respecte notre politique de rémunération », a répondu M. McQuilken. Cela signifie que le salaire global moyen dans l’organisation est plus élevé que 156 000 $.

Le porte-parole a aussi mentionné que les salaires de la haute direction sont basés sur des comparatifs dans le marché.

Pour l’exercice financier 2020-2021, le Fonds a enregistré un rendement à l’actionnaire de 20,3 % et un profit de 2,9 milliards de dollars.

Rémunération globale des hauts dirigeants du Fonds FTQ



2020 2021 Gaétan Morin

Ancien président et chef de la direction : 1,3 M$ 1,34 M$ Janie Béïque

Présidente et chef de la direction

(avant, 1re v.-p. aux investissements) : 588 869 $ 1,56 M$ Sylvain Paré

Premier v.-p. aux finances : 723 336 $ 695 994 $ Normand Bélanger

PDG du Fonds immobilier

de solidarité FTQ : 553 749 $ 650 332 $ Denis Leclerc

PDG de FlexiFonds de

solidarité FTQ inc. : 518 143 $ 525 096 $

Source : Fonds de solidarité FTQ