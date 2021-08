Gabriela Dabrowski passe en finale à Cincinnati

La Canadienne Gabriela Dabrowski a atteint la finale du double féminin du tournoi de Cincinnati, vendredi.

La représentante de l’unifolié et sa partenaire, la Brésilienne Luisa Stefani, ont battu les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova 7-5, 3-6 et 10-7.

Les gagnantes de ce duel étaient les sixièmes têtes de série dans ce volet de la compétition en Ohio, alors que leurs rivales du jour étaient les deuxièmes favorites.

Pour l’emporter, Dabrowski et Stefani ont notamment brisé deux fois leurs adversaires et sauvé cinq des huit balles de bris qu’elles leur avaient offertes.

Il s’agit de la troisième finale consécutive que la paire atteint en autant de tournoi. En effet, Dabrowski et Stefani ont remporté l’Omnium Banque Nationale la semaine dernière, contre la Slovène Andreja Klepac et la Croate Darija Jurak. Cette finale à Montréal avait servi de revanche pour Dabrowski et Stefani, qui s’étaient inclinées en finale du tournoi de Stanford, une semaine auparavant, devant ce même duo.

Cette fois, lors de l’ultime match du double féminin, elles se mesureront à l’équipe composée de l’Australienne Samantha Stosur et la Chinoise Shuai Zhang.

