La majorité trop silencieuse

Des milliers de manifestants anti-vax dans la rue, étoile jaune à la boutonnière pour certains d’entre eux, brandissant des pancartes « passeport=dictature=Auzwitche (sic) » et proférant des injures contre le premier ministre Legault et contre des Québécois qui ne pensent pas comme eux. Et la majorité demeure muette.

Mais quand donc cette majorité soumise aux directives des autorités pour combattre la pandémie va-t-elle sortir de sa torpeur ? Quand, donc, cette majorité ni raciste ni aveuglée par toutes les croyances farfelues qui empoisonnent le climat social va-t-elle descendre dans la rue, masquée, en distance physique, pour exprimer sa révolte contre l’ignorance et les insultes ?

La majorité silencieuse doit comprendre que son obéissance, sa reconnaissance de l’existence de la COVID-19 et de ses variants, son respect citoyen et les sacrifices auxquels elle consent depuis plus d’un an et demi ne peuvent plus être bafoués par une minorité vociférante, qui dévoie la liberté et les institutions démocratiques, qui naviguent dans des tempêtes plus ou moins prévisibles depuis des mois.

Insultes

La majorité silencieuse est en train de perdre pied. Elle subit l’insulte au quotidien. En témoignent par exemple les dérives de groupes aux opinions fallacieuses qui transforment leur inculture et leur ignorance en s’alimentant intellectuellement aux sources stagnantes des réseaux asociaux.

Ses adversaires les plus cinglants et les plus à la mode sont évidemment les woke, qui sévissent dans les universités et les collèges, dans les médias, qui les chouchoutent, dans les institutions culturelles et dans la fonction publique canadienne.

Justin Trudeau s’adresse officiellement à toute la population, mais son travail de sape pour imposer son Canada postnational transforme le pays en une multitude de groupes identitaires. D’ailleurs, sa devise n’est plus « d’un océan à l’autre ». Trudeau préfère s’adresser aux communautés diverses, noires, autochtones, musulmanes, asiatiques et LGBTQ, qui trouvent chez lui une oreille attentive et bienveillante et surtout des subventions à l’appui.

Docilité

La majorité silencieuse francophone du Québec est perçue comme raciste et intolérante. Or, elle se reconnaît dans la CAQ de François Legault. Les sondages d’ailleurs en font foi depuis qu’elle a été portée au pouvoir. Ses adversaires et ses ennemis persistent, mais la docilité et le silence de cette majorité vont finir par affaiblir ce Québec à la régression démographique.

Cette société distincte avec son histoire, sa langue, ses valeurs et, disons-le, sa patience séculaire ne peut plus se contenter d’observer sa propre mutation sous la pression des groupes minoritaires qui lui nient ces valeurs au profit de celles du Canada trudeauiste. Emportée par des contre-courants sociaux qui mettent en cause le Québec actuel laïque et francophone, la majorité jadis silencieuse doit s’affirmer.

Nous sommes un peuple à la recherche de consensus plutôt que d’affrontements. Notre démocratie instaurée grâce à nos efforts collectifs fait du Québec un territoire déjà trop exposé aux luttes actuelles menées contre la civilisation occidentale. Il ne faut laisser personne nous dénaturer ni nous détricoter.

La majorité n’est pas composée que de Québécois « de souche », elle comprend des gens courageux qui ont trouvé refuge et force chez nous et avec nous. Cette majorité doit affirmer haut et fort la primauté de la solidarité et de l’espoir en ce temps de perturbations et de menaces de tous genres.