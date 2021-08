La porte pour le maire de Saint-Norbert?

Le maire de Saint-Norbert pourrait ne plus jamais «mettre les pieds» à l’hôtel de ville en tant que maire si la Commission municipale du Québec le suspend pour une période de 90 jours tel que réclamé par son contentieux.

• À lire aussi: Le maire de Saint-Norbert cité en déontologie

Michel Lafontaine comparaissait, vendredi matin, devant une juge administratrice de la Commission municipale relativement à des plaintes en déontologie retenues contre lui.

Il lui est notamment reproché d’avoir dévoilé des informations confidentielles à sa femme qui était présidente d’un organisme en litige avec la municipalité.

M. Lafontaine n’était pas en mesure de communiquer par courriels et sa femme aurait eu accès à un document de mise en demeure en consultant les courriels à la place de son mari.

On reproche aussi à M. Lafontaine d’avoir refusé de signer les procès-verbaux des séances du conseil municipal d’octobre 2020 à janvier 2021. Les élus du conseil municipal de la petite municipalité de Lanaudière avaient alors inscrit 25 mentions de blâme contre lui.

Me Dave Tremblay, qui représente dans ce dossier la direction du contentieux et des enquêtes de la Commission municipale du Québec, a recommandé une suspension de 90 jours pour le maire Lafontaine, vendredi matin, lors de l’audience sur sanction.

«Le dossier actuel concerne le maire de Saint-Norbert, mais c’est aussi un message envoyé aux 8000 élus du Québec qui ne doivent pas se placer dans une pareille situation», a dit Me Tremblay, lors de sa plaidoirie en visioconférence à laquelle assistait le maire. Ça prend une zone de confidentialité.»

S’il était suspendu pour 90 jours, sa carrière de maire s’arrêterait au moment du prononcé de sa sanction – prévue d’ici quelques jours - étant donné qu’il n’en reste que 79 avant la fin de son mandat et qu’il ne se représente pas aux élections de novembre prochain.

Me Rino Soucy, l’avocat de Michel Lafontaine, a plaidé de son côté que la Commission ne devrait pas imposer plus de 20 jours de suspension, soit pas plus de 10 jours pour le manquement sur la confidentialité et pas plus de 10 sur l’aspect des procès-verbaux.

Il a aussi mentionné à la juge administratrice Sylvie Piérard qu’elle devait prendre en considération que M. Lafontaine n’a pas d’antécédents déontologiques et qu’il n’est pas candidat aux prochaines élections municipales.

«Ç’a été extrêmement difficile pour M. Lafontaine, il a littéralement été exproprié de l’hôtel de ville», a dit son avocat durant l’audience.

Me Soucy faisait référence au fait que le conseil municipal de Saint-Norbert avait passé une résolution pour que le bureau du maire soit déménagé de l’hôtel de ville au chalet des loisirs.

«Il faut aussi prendre en compte que M. Lafontaine est une personne âgée (75 ans) et que sa connaissance des moyens technologiques n’est pas très forte.»

La juge Piérard dévoilera la sanction dans les prochains jours.