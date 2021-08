L’album d’Hubert Lenoir sortira le 15 septembre

Quelques jours après avoir annoncé sa toute première tournée américaine, Hubert Lenoir a confirmé que son nouvel album sortirait le 15 septembre. Le disque portera l’intrigant titre de PICTURA DE IPSE: Musique directe.

«Il s’agit d’un album double qui cumule des milliers d'heures de travail entre Los Angeles, Tokyo, Montréal et la ville de Québec, écrit, composé et réalisé (produced) par Hubert Lenoir lui-même», peut-on lire dans un communiqué.

«Il s’agit d’une œuvre extrêmement personnelle et honnête, comme un portrait sonore de moi-même, preuves à l’appui. PICTURA DE IPSE: Musique directe s'est construit sur deux ans de changements, de succès, de chaos, de controverses et d’étourdissements.»

L’album paraitra simultanément sur Simone Records et sur l’étiquette américaine Terrible Records.

Hubert Lenoir en a également profité pour lancer un nouvel extrait de cet album, Dimanche soir, dont la musique est signée Lenoir et High Klassified.

Le vidéoclip de la pièce, réalisé par Noémie D. Leclerc, nous montre notamment Lenoir dans le rôle de son alter ego Albert Lebrun, qui anime un talk-show pour le moins décalé. «Bienvenue à Dimanche soir chez tes parents, le rendez-vous télévisuel dominical le plus prisé des Québécois», mentionne le communiqué.

En plus des cinq concerts déjà annoncés aux États-Unis, Hubert Lenoir a ajouté quatre dates, à Chicago et à Madison (Wisconsin), ainsi qu'à Windsor et à Toronto, en Ontario.

