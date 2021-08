Les conservateurs dévoilent leur plan pour la relance des emplois

Porté sur la relance économique depuis le début de la campagne électorale, le Parti conservateur du Canada a dévoilé vendredi son plan pour la relance des emplois au pays.

«Le nombre de Canadiens sans travail est à son plus haut niveau», a indiqué le chef conservateur Erin O’Toole lors d’un point de presse tenu en matinée à Winnipeg, au Manitoba.

«Alors que le pays rouvre ses portes, notre priorité demeure le retour au travail du plus grand nombre de personnes possible vers de bons emplois, dans toutes les régions du Canada, dans tous les secteurs, le plus rapidement possible», a-t-il expliqué dans un communiqué.

Le Plan canadien Hausse d’emplois prévoit notamment de payer jusqu’à 50 % du salaire net des nouveaux employés pendant une période de six mois, mais aussi d’offrir une subvention salariale d’au moins 25 % qui augmenterait selon la durée de chômage d’un nouvel employé, pouvant atteindre jusqu’à 50 % pour les Canadiens au chômage depuis plus de 10 mois.

«Notre priorité est de remettre les gens au travail et de créer de nouveaux emplois dans tous les secteurs», a soutenu le leader conservateur, ajoutant que cette initiative concerne plus particulièrement les secteurs lourdement touchés par la crise sanitaire comme l’hôtellerie et le tourisme.

