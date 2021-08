Montréal: circulation entravée durant le week-end

La circulation sera entravée durant la fin de semaine notamment sur l’autoroute 25, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et l’échangeur Saint-Pierre que Mobilité Montréal recommande d’éviter.

Le tunnel reliant Longueuil à Montréal sera donc fermé, en raison de la fermeture complète de l’A-25 en direction nord entre la sortie 90 et l’entrée de l’avenue Souligny. La fermeture sera en vigueur de samedi 0 h 30 à lundi 5 h.

Les usagers se verront proposer un détour via l’autoroute 20 et la route 132 pour le pont Jacques-Cartier, alors que les camions peuvent emprunter la rue Notre-Dame, via le boulevard Pie-IX et la rue Sherbrooke.

Au niveau de l’échangeur Saint-Pierre, on prévoit la fermeture complète de la bretelle de l’A-20 en direction ouest vers le pont Honoré-Mercier, de vendredi 23 h à lundi 5 h.

L’autoroute 10 sera également fermée dans les deux directions entre le pont Victoria et la rue Wellington, et ce, de vendredi 23 h à samedi 8 h. La fermeture du même axe autoroutier sera partielle de samedi 8 h à lundi 5 h.

Mobilité Montréal prévoit la fermeture complète du pont Pie-IX dans les deux directions, de samedi 20 h à dimanche 10 h.

La voie de desserte de l’A-40 en direction ouest sera fermée partiellement (1 voie sur 2) à la hauteur du boulevard Langelier, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Autre fermeture, la bretelle menant de la R-132 en direction ouest au pont Honoré-Mercier, à Kahnawake. La fermeture sera en vigueur de samedi 21 h à dimanche 9 h.