«Ne venez pas en Floride», dit un docteur aux États-Unis

Le Dr Julien J. Cavanagh n’a pas passé par quatre chemins vendredi à l’émission «La joute en prolongation» pour expliquer la vague qui frappe présentement le sud des États-Unis.

«Je sais que les Québécois aiment beaucoup la Floride, mais je veux regarder dans les yeux mes amis québécois et leur dire ce soir, ne venez pas en Floride même quand la frontière rouvrira parce que la circulation virale est telle que même vaccinés, vous vous exposez à être contaminé, donc c’est dangereux à ce point-là de venir en Floride en ce moment», a-t-il mentionné.

Le Dr Cavanagh partage son temps entre Boston et Atlanta sur la côte est et constate que le taux de vaccination et les mesures sanitaires jouent un rôle très important sur la gravité de propagation du variant Delta.

«Je vois la différence parce qu’ici en Géorgie, 50 % de couverture vaccinale, on est à 75% dans le Massachusetts et on n’a pas du tout la même circulation virale et en plus les populations de la Nouvelle-Angleterre adoptent les mesures sanitaires.»

Résultat, le Delta complique la tâche de tout le réseau de la santé qui se retrouve au cœur de cette nouvelle vague.

«La situation est très grave, la Géorgie est en train de faire face à une vague qui s’amplifie tous les jours. On a été un peu épargné, mais là cette vague arrive par le sud et l’ouest et le nombre de patients hospitalisés augmente tous les jours», a expliqué le Dr Julien J. Cavanagh.

Les étages et les urgences se remplissent très rapidement dans les régions plus au sud.

«Ce n’est pas parce qu’il y a tous ces patients avec la COVID que les patients cessent d’avoir des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux et c’est donc une détérioration de la chaine du soin qui est en train de se produire [...] il y a des gens qui attendent sur des brancards à l’extérieur. On est rendu là», a rappelé Dr Cavanagh.

Le médecin espère que les taux de vaccination élevés des états du nord et du Canada ralentiront la propagation du virus et du variant Delta dans les prochaines semaines.

