Retour en classe: casse-tête pour les employeurs

Les étudiants retournent en classe dans quelques jours, mais pour les employeurs, la rentrée rime plutôt avec casse-tête. Surtout cette année dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre.

À la Boucherie Raymond et André, à Chicoutimi, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ils seront six à devoir diminuer leurs heures de travail dès la semaine prochaine. Au total, 180 heures par semaine ne seront pas comblées.

«Pendant que le commerce est fermé, je les fais rentrer pour faire de la production, ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils font l'été. En ayant le commerce fermé, j'ai besoin de moins de responsables et ils n'ont pas de service au comptoir alors c'est plus productif pour eux. C'est le moyen qu'on a trouvé pour pallier notre manque de production», a expliqué vendredi à TVA Nouvelles le propriétaire de la boucherie, Sylvain Gauthier.

Avec le beau temps qui persiste, les besoins sont grands. Heureusement, la plupart des jeunes vont concilier travail et études.

«Ça me fait de l'argent, puis j'aide mon boss. Je suis capable, avec le cégep, d'avoir des bonnes notes même en offrant 20-30 heures par semaine», a indiqué un aide-boucher qui travaille à la boucherie depuis presque quatre ans, Thomas Lalancette.

Au Passion Café de Chicoutimi, le personnel administratif doit travailler sur le plancher pour compenser l'absence des employés.

On peine à avoir le personnel suffisant pour opérer, que déjà sur une équipe de huit, trois personnes retournent à l'école et trois autres s'occupent normalement de l'administration.

«Si on n'a vraiment pas d'employé, on est obligé de couper dans la restauration et d'y aller juste avec l'offre de cafés et de boissons. On ne peut pas faire de miracle non plus, je ne peux pas en créer, des employés, malheureusement», a commenté l'adjointe administrative du café, Laurie Fortin.

Dans les deux situations, toutes les solutions sont envisagées et la dernière sur la liste est de diminuer les heures d'ouverture.

